«Je tenez a mescusez», les regrets du rappeur Jul après sa garde à vue

Le rappeur marseillais Jul a présenté ses excuses à ses fans après son interpellation dimanche soir en excès de vitesse, sous l'emprise de stupéfiants et avec un passager armé. Mais son message a surtout suscité les moqueries compte-tenu de ses nombreuses fautes d'orthographe.

Deux phrases, une quinzaine de fautes d'orthographe. Le rappeur Jul a publié mardi ce message d'excuses sur les réseaux sociaux : «Desolé ma team pour ce qu'il cest passé. Je sait qui a des enfant et des parent qui me suive cest pas une bonne image pour tt le monde donc voila je tenez a mescusez !» . Dimanche soir, il avait été contrôlé à Marseille, en excès de vitesse et sous l'emprise de stupéfiants. Le rappeur a été libéré lundi soir mais une enquête préliminaire est en cours.

Desolé ma team pour ce qu'il cest passé 😔

Je sait qui a des enfant et des parent qui me suive cest pas une bonne... https://t.co/adH8mScdwc — Jul (@jul) October 24, 2017

«Si tu utilises un correcteur de voix, tu peux aussi utiliser un correcteur d'orthographe»

Les moqueries n'ont pas tardé à fuser sur les réseaux sociaux. En quelques heures, son post a récolté plus de 3000 retweet. Sur Facebook ou sur Twitter, les commentaires se concentrent sur les lacunes en orthographe de Jul. «Tu veux pas en profiter pour t'excuser auprès de la grammaire française. Si t'utilises un correcteur de voix, tu peux aussi utiliser un correcteur d'orthographe», pointe une internaute. Un autre l'interpelle : «T'apprends de tes erreurs ? Apprends aussi à écrire, ça sera pas du luxe !».