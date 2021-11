"Je trouve un équilibre que je n'ai pas sur terre" : la plongée au-delà du handicap dans les piscines de Tours

"'A l'eau !" Chacun leur tour, la vingtaine de plongeurs entrent dans le bassin de la piscine Bozon, à Tours. Une fois par mois environ, ils se retrouvent pour un entraînement dans une des piscines de la métropole tourangelle. La spécificité ? Huit d'entre eux sont en situation de handicap, moteur ou mental, et les autres sont leurs moniteurs valides.

Des exercices et des équipements de plongée adaptés à chaque handicap

Magali, déficiente visuelle, est équipée d'un masque facial. Sous l'eau, elle peut entendre son moniteur, Fabirama, la diriger vocalement. "Je mets ma main sur la sienne, et il me guide aussi comme ça." Pendant une heure, le binôme fait plusieurs longueurs. "On fait des exercices de flottabilité. Je gonfle mon gilet, je le dégonfle, je ressens mon corps qui s'élève, qui s'abaisse", décrit Magali.

Des sensations qu'elle découvre au fil des séances. "Il y a deux semaines, j'ai plongé en mer Méditerranée. J'ai découvert l'océan avec mon corps, j'ai pu toucher une étoile de mer, c'était magique", s'émerveille-t-elle. Comme elle, les plongeurs appréhendent d'une nouvelle manière leur corps et le monde qui les entoure.

Ça nous oblige à avoir une autre approche de la plongée, plus individualisée - Fabirama, moniteur

En fonction du handicap, chacun est accompagné d'un ou de plusieurs moniteurs, jusqu'à quatre pour Eric, tétraplégique. Les exercices, eux aussi, sont adaptés. "On est obligé de se demander comment prendre en charge spécifiquement chaque plongeur. Ça nous oblige à avoir une autre approche de la plongée, plus individualisée et en faisant beaucoup plus attention à la personne qu'aux techniques", explique Fabirama.

Eric, tétraplégique, est entouré de quatre moniteurs lors de cette séance de plongée, à la piscine Bozon à Tours. © Radio France - Chloé Martin

Le handicap disparaît sous l'eau

"Je travaille le lâchage et la reprise d'embout, le vidage de masque. Je fais aussi des exercices en fermant les yeux pour trouver ma stabilité", détaille Claire, qui a commencé la plongée en septembre. Hémiplégique depuis sa naissance, elle ne ressent ni son bras ni sa jambe gauches. "Mais dans l'eau, je trouve un équilibre que je n'ai pas sur terre."

Un bien-être physique, mais pas seulement. "Je me sens plus légère, plus féminine. Davantage comme tout le monde et c'est quelque chose que je recherchais", constate-t-elle. La plongée permet ainsi de sortir du handicap, le temps d'une séance. "Le handicap est soluble dans l'eau", résume Agnès, référente handisub dans la région Centre-Val de Loire.

Dans l'eau, en apesanteur, ce n'est que du bonheur - Agnès, référente handisub

"Certaines personnes se considèrent comme lourdement handicapées parce qu'elles sont en fauteuil par exemple. Et bien, une fois immergée dans l'eau, en apesanteur, ce n'est que du bonheur. Pour les personnes avec un handicap psychique, c'est aussi une bulle, en dehors du monde extérieur agressif, elles vont être enveloppées dans un liquide et dans un monde de bien-être", développe-t-elle.

Le pôle handisub du Codep 37 - qui regroupe la Fédération française handisport, la Fédération française d'études et de sports sous-marins et la Fédération française du sport adapté - organise régulièrement ce type d'entraînements en piscine. Mais également des sorties plus profondes, dans la fosse de Civaux dans la Vienne, ou en mer Méditerranée.