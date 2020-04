«Je trouverai toujours un moyen de courir dans mon parking» : les coureurs lorrains s’adaptent au confinement

En période de confinement, la course à pied est autorisée mais limitée. De quoi chambouler le quotidien des passionnés.

Muni de son attestation, Omar court tous les week-ends. Mais son parcours est devenu bien plus monotone depuis le début du confinement. « J’ai une piste cyclable tout près de chez moi, avec une longue ligne droite alors je fais des allers-retours sur un kilomètre. Je fais dix kilomètres comme ça ! », s’amuse le coureur de Tomblaine.

Les règles sont strictes pour les adeptes du running : une sortie dans un rayon d’un kilomètre autour de chez soi et sans dépasser une heure. Certains optent donc pour des tours du pâté de maisons, mais difficile de garder ses distances de sécurité. « Je dois courir sur les trottoirs, on peut croiser des cyclistes ou des résidents qui sortent de leur logement, s’inquiète Jordan, coureur nancéien. Ça entraine beaucoup de proximité, plus que sur nos chemins habituels. »

Ça bouleverse tout mon quotidien

Pour s’éviter ce genre d’expérience, Marie a, elle, décidé de ranger ses baskets au placard. « J'ai couru une seule fois dans le périmètre autorisé depuis le début du confinement. Ce jour là, en quinze minutes, j'ai croisé une dizaine de personnes, explique l'infirmière au CHRU de Nancy. Donc j'ai décidé de ne plus courir. » C’est aussi pour protéger les autres que Fabien a pris la même décision : « ça me paraît essentiel de rester chez soi quand on le peut, pour éviter de contaminer ou d’être contaminé. »

Les coureurs partagent sur les réseaux sociaux leurs entrainements au temps du confinement.

Mais la décision a été difficile à prendre. « Ça bouleverse tout mon quotidien, avoue de son côté Michael, habitant de Frouard, qui comprend ceux qui continuent à courir. Je le ressens parce que je stresse plus facilement, je me laisse submerger par mes émotions. »

Si je ne peux pas m’aérer avec le sport aujourd’hui, je ne sais pas à quoi je ressemblerai dans quelques semaines

Certains coureurs ont remarqué quelques regards appuyés sur leur passage. Courir pendant le confinement peut aussi être une source de culpabilité mais difficile de s’arrêter quand on est addict. « Si je ne peux pas m’aérer avec le sport aujourd’hui, je ne sais pas à quoi je ressemblerai dans quelques semaines, rigole Jordan. Demain, si le confinement devenait total, je trouverais encore un moyen de courir en rond dans mon parking ! »

Alors pour assouvir sa passion sans culpabiliser, Fabien a eu une idée en discutant avec son voisin, diabétique mais obligé de sortir pour aller à la pharmacie : « Et si au lieu de faire un footing, on courait pour aider les personnes fragiles à faire leurs courses ? » Un moyen d’allier l’utile à l’agréable.