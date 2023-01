"Je veux incarner l'élégance" : Steven représente l'Alsace au concours Mister Universel France

Lulu makeup photos et misteruniverselfrance

Toute l'Alsace sera derrière Steven Da Silva. Ce samedi soir, le jeune haut-rhinois de 28 ans défendra les couleurs de l'Alsace, pour le concours de Mister Universel France. Le concours a lieu ce samedi soir, dans l'Ain à Villieu-Loye-Mollon.

Objectif : rapporter l'écharpe en Alsace

Steven Da Silva mesure 1 mètre 78, pour 78 kilos, il est sportif. Il est conducteur de travaux dans une entreprise de Rixheim. Il habite Morschwiller-le-bas près de Mulhouse. Il a pour objectif de ramener l'écharpe en Alsace. Steven est très à l'aise, il a déjà fait du mannequinat.

"J'ai un préparateur physique qui est mon meilleur ami, pour pouvoir être parfait. Je vise le top 5 et bien évidemment si je ramène la couronne et l'écharpe en Alsace, ce sera très beau !" explique le jeune homme. "Il faut savoir se tenir, avoir un langage assez varié. Être élégant et avoir le sourire," voilà la recette de Steven Da Silva.

Il est aussi très actif sur les réseaux sociaux. Vous pouvez encore voter pour lui jusqu'à samedi midi.

Récompenser l'élégance au masculin

La cérémonie est à suivre sur le site de Mister Universal France à partir de 19 heures ce samedi soir . Il y a défilé en costume, défilé en maillot. Les notes sont partagées entre le jury et les votes via internet. Dans le jury il y aura entre autre, Sylvie Teillier, l'ex-directrice de la société Miss France.

16 candidats sont en lice. Le vainqueur représentera l'élégance au masculin.