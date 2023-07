"Je vois les dents !", des enfants déterrent un squelette pour les 20 ans de Vesunna en Dordogne

Truelle dans la main droite, pinceau dans la main gauche. Zoé, Hector et Calypso s'agenouillent devant le sarcophage rempli de sable. Les trois frères et sœurs se mettent à creuser pour découvrir ce que cache le cercueil en bois. A leurs côtés, une quinzaine d'archéologues sont venus de toute la France, de Belgique ou d'Allemagne. Pour célébrer ses 20 ans, le musée gallo-romain Vesunna à Périgueux reçoit une reconstitution d'un camp de fouilles ces samedi 15 et dimanche 16 juillet.

"Je vois les dents !", s'écrie Calypso. La petite fille de six ans découvre progressivement le crâne d'un squelette. "Je l'ai presque déterré mais je n'y arrive pas à cause de ce maudit sable", poursuit la benjamine de la fratrie. Hector et Chloé, eux, s'occupent de reconstituer les vases éparpillés en petits morceaux. A 9 et 10 ans, les deux enfants sont passionnés par l'Egypte antique. Alors fouiller et rencontrer des archéologues leur fait plaisir.

"Je veux devenir archéologue"

"J'aime bien les hiéroglyphes et les pyramides. Ca m'intrigue, c'est plein de mystères", confie la plus grande. Son frère, lui, n'y "comprend rien" aux hiéroglyphes. Mais quelques coups de truelle plus tard et devant l'apparition de la colonne vertébrale du squelette, le garçon renchérit : "c'est vraiment passionnant. Je veux devenir archéologue pour trouver des vestiges et rentrer dans l'Histoire". Un beau cadeau d'anniversaire donc pour celui qui vient de fêter ses neuf ans. Sa mère, Marie, ajoute : "C'est très ludique, je pense que tous les enfants aimeraient ça".

Mais la plus grande qualité de l'archéologue, c'est la patience, insiste Guillaume, l'un des intervenants du groupe "Les archéologues d'Amarna 1912". Le professionnel venu d'Amiens explique : "Dès qu'ils découvrent le squelette, ils ont envie de le dégager. On leur dit qu'il faut se calmer pour enlever couche par couche sans le détériorer, comme nous on le fait".

Agatha Christie, momie et dromadaires

Tous les archéologues ont revêtu des tenues des années 1930. Le thème de ce week-end est la fouille archéologique de cette époque, notamment autour de Max Mallowan et de son épouse Agatha Christie. La romancière a accompagné son mari dans ses recherches en Orient. Elle en a rapporté des photographies, des dessins, et s'en est inspiré pour des livres comme Le Crime de l'Orient Express ou Meurtre en Mésopotamie. Dans une des tentes du campement, les enfants peuvent donc rencontrer Agatha Christie et sa fameuse machine à écrire.

Un petit peu plus loin, d'autres bénévoles montrent une réplique de momie et explique comment cela se passait en Egypte. Hector, de plus en plus intéressé, glisse même sa main dans la momie pour ressortir le cœur. Derrière lui, deux vrais dromadaires accompagnent un sarcophage qui arrive dans le parc.

Les Aventuriers de l'Histoire sont venus avec deux dromadaires sur la reconstitution © Radio France - Gabin Grulet

"On aime montrer comment on travaille avec nos outils et comment a débuté l'archéologie", confie l'organisatrice de l'animation Ira Konig. Tout est fait pour plonger les enfants en 1930 dans la peau d'un Max Mallowan. "Ce qui leur plaît, c'est le fait de découvrir quelque chose de secret", ajoute l'archéologue pour qui il est important de transmettre sa passion.