Jean-Baptiste Guégan part enregistre un deuxième album à Nashville !

Jean-Baptiste Guégan va enregistrer un deuxième album, et pas n'importe où ! Il remet les pas dans ceux de son idole, Johnny Hallyday, et part retrouver les mythiques studios de Nashville.

Région Bretagne, France

"Retourner là-bas encore une fois à Nashville!" Vous connaissez forcément ces paroles, extraites du tube de Jean-Baptiste Guégan, le Costarmoricain, sosie vocal de Johnny. Et c'est pour de vrai ! Il l'annonce sur son compte Facebook : "Juste heureux de vous annoncer que nous repartons pour Nashville enregistrer mon deuxième album."

Juste heureux !

Le chanteur breton a déjà enregistré là-bas son premier album, concocté par Michel Mallory, le parolier de Johnny, et écoulé à plus de 200.000 exemplaires.

En ce moment, Jean-Baptiste cartonne en tournée. Il était ce dimanche 2 février au Liberté de Rennes et enchaîne les dates partout en France. Son concert du 8 février à l'Arena de Brest affiche complet. Il n'y a plus de billets à vendre non plus pour le concert au Zénith de Nantes. On constate un trou d'un mois et demi ensuite dans sa tournée : le temps d'enregistrer ?