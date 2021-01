Jean Callens, figure historique du Furet du Nord, décède à 93 ans

Il a été l'un de ceux qui ont marqué l'histoire du Furet du Nord: Jean Callens s'est éteint le 5 janvier à l'âge de 93 ans. Après quelques années dans l'enseignement, il avait rejoint son frère Paul Callens dans la librairie en 1964. Pendant près de 30 ans, il avait participé au développement de la librairie phare du Nord-Pas-de-Calais. C'est notamment lui qui avait œuvré à la mise en place des rencontres-débats entre les lecteurs et les auteurs.

A l'âge de la retraite, il avait également animé des chroniques radio quotidiennes sur Fréquence Nord, devenue France Bleu Nord. Il y racontait l'histoire du Nord et du Pas-de-Calais. Il avait publié ces chroniques dans "Mille ans d'histoire dans le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie". Il avait par ailleurs écrit de nombreux articles sur la région. Le groupe Le Furet du Nord Decitre, qui compte aujourd'hui 31 librairies (29 en France, 2 en Belgique) rend ainsi hommage dans un communiqué à Jean Callens: "De toutes ses vies, nous retiendrons son engagement pour la culture, le livre et les auteurs, sa riche contribution à l'histoire locale, son combat pour redorer le blason de toute une région, mais aussi ce besoin de transmettre les mille histoires et anecdotes qu'il aimait partager avec enthousiasme et persuasion auprès du grand public et dans son cercle privé et familial".