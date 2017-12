Jean-Claude Casadesus dirige l'orchestre symphonique des jeunes Lillois

Pour eux c'est une manière d'entrer dans la cour des Grands ! 80 jeunes musiciens du Conservatoire de Lille, et de l'Ecole supérieure de musique et danse (ESMD) Hauts-de-France, répètent en ce moment avec le chef fondateur de l'Orchestre national de Lille, Jean-Claude Casadesus.

L'orchestre symphonique est composé de 80 jeunes musiciens, élèves du Conservatoire de Lille, et étudiants de l'Ecole supérieure de musique et danse (ESMD) Hauts-de-France. Le plus jeune a 13 ans. Ils se produiront, samedi 9 décembre à la chapelle des Jésuites de Saint-Omer, et dimanche 10 décembre au Nouveau siècle de Lille, dans le cadre du festival "L'air de rien... les jeunes ont du talent !".

Orchestre dirigé par Jean-Claude Casadesus

A la baguette, pour les diriger, une pointure : Jean-Claude Casadesus. Le chef fondateur de l'Orchestre national de Lille (ONL) préside l'Ecole supérieure de musique et danse. Il propose un programme ambitieux : la Symphonie fantastique d'Hector Berlioz, et le Concerto en sol majeur pour piano de Maurice Ravel. Jean-Claude Casadesus assure lui-même les répétitions, six heures par jour : "je les aborde exactement comme des professionnels de haut niveau" précise le chef.

Plusieurs générations de musiciens seront sur scène, donc, car transmettre à la jeunesse le désir de musique, c'est l'une des raisons de vivre de Jean-Claude Casadesus, qui aura 82 ans ce jeudi : "on est dans la même famille, il s'agit d'être digne des chefs d'oeuvre qu'on aborde. Cette rigueur est un chemin de vie". Pour accompagner l'orchestre sur le Concerto en sol majeur de Ravel, le pianiste Thomas Enhco, qui n'est autre que le petit-fils de Jean-Claude Casadesus.

Parmi les jeunes musiciens de l'orchestre, ils sont nombreux à rêver d'une carrière professionnelle, comme Prosper Luchart, altiste, originaire d'Arras, élève au Conservatoire de Lille. Il a conscience du privilège qui est le sien, d'être dirigé par Jean-Claude Casadesus : "on voit tout de suite que c'est un chef de renom, et puis il est très aimable, il dirige très bien, ça va être super de travailler avec lui !"