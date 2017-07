Jean Cocteau : un ange terrible à Périgueux cet été

Jean Cocteau. On connaissait ses romans, ses poésies, ses pièces de théâtre, mais pas ses dessins, ses lithographies ou encore ses céramiques. Une exposition à Périgueux à l'hôtel Brou de Laurière nous présente les œuvres moins connues de l'artiste du XXe siècle autour de la figure de l'ange.

Non Jean Cocteau n'est pas qu'un poète. L'exposition Le Mystère de l'Ange à l'hôtel Brou de Laurière de Périgueux nous le rappelle. Jusqu'au 30 juillet, vous pouvez y admirer des dessins originaux, mais aussi des lithographies, des photographies et des céramiques de Cocteau, des pièces originales sorties de collections particulières et de galeries parisiennes, sur le thème angélique.

"Quand il ne trouvait pas ses mots, il faisait un dessin" Copier

Cocteau ce n'est pas que des romans comme Les Enfants terribles (1929), ou des pièces de théâtre comme Les Mariés de la Tour Eiffel (1924). L'artiste français était aussi un dessinateur. Parmis ces croquis, un retient l'attention du père Gauthier Mornas membre de la Société des amis de Jean Cocteau, celui de l'assomption. "On a un dessin sur lequel l'ange Gabriel se présente devant la vierge Marie pour lui annoncer qu'elle va enfanter Jésus le fils de Dieu. Et lorsque l'on regarde la main de l'ange Gabriel, il porte un télégramme de l'AFP où il est inscrit : je vous salue Marie" explique celui qui est aussi prêtre de la paroisse Saint-Georges de Périgueux.

Pourquoi une telle exposition à Périgueux ?

Cette exposition on l'a doit à Annie Guédras, périgourdine depuis 15 ans, ancienne responsable d'un musée dédié à jean Cocteau à Paris. Depuis plus de 20 ans cette experte en œuvre d'art dresse l'inventaire complet de l'artiste parisien. "J'ai commencé à la fin des années 70. J'ai répertorié des milliers d'œuvres" explique cette passionnée d'art.

L'exposition Le Mystère de l'Ange a lieu à à l'hôtel Brou de Laurière de Périgueux jusqu'au 30 juillet de 14h30 à 19h. L'entrée coûte 5€ et c'est gratuit pour les moins de 12 ans.