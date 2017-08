Jean Dujardin en tournage à Pau : "les Béarnais sont des Basques réussis"

Jean Dujardin vient de terminer deux semaines de tournage au village Emmaüs de Lescar. Il prépare le nouveau film de Gustave Kervern et Benoît Délépine, "I feel good", qui sortira en 2018. L'acteur oscarisé se plaît beaucoup à Pau et en Béarn, et promet d'y revenir plus souvent.

Jean Dujardin est en Béarn depuis deux semaines. L'acteur oscarisé est à l'affiche du nouveau projet de Benoît Délépine et Gustave Kervern, "I Feel Good". Depuis le début du mois, il tourne scène par scène, six jours sur sept au village d'Emmaüs à Lescar. Le film raconte en effet l'histoire de Jacques, un quadragénaire ambitieux, qui veut être riche en devenant chirurgien esthétique. Pour cela, il rejoint sa sœur Monique, jouée par Yolande Moreau, au village Emmaüs. Monique dirige ce village, et il veut essayer d'embarquer avec lui les compagnons.

Un grand-père originaire du Béarn

La plupart du tournage s'est effectué là-bas. "Je suis il y a trois mois pour rencontrer Germain et les compagnons. J'ai trouvé ce village très doux, très harmonieux. C'est formidable, quand un tournage se passe comme cela, généralement, cela va au bout" explique l'acteur, ravi de ces deux premières semaines de tournage. Mais Jean Dujardin était en terrain connu : il a en effet des origines béarnaises.

"j'ai des sources béarnaises, d'où mon nez à la Henri IV j'imagine (rires) - Jean Dujardin

Ses cousins éloignés habitent Lestelle-Betharram. Et son grand père maternel était béarnais : "Je venais souvent enfant, on prenait le petit train à Artouste, j'allais voir la famille. On faisait des randonnées, on venait pour des mariages", se confie Jean Dujardin. C'était un peu un retour aux sources pour l'acteur : "depuis 10-15 ans, je ne viens plus, et il me fallait ce tournage pour me rendre compte que la région était magnifique !"

Et voilà que l'acteur ne tarit pas d'éloges sur sa région de cœur : " La ville de Pau est très belle...et puis, les Béarnais, ce sont des Basques réussis ! Quand j'avais entendu ça, ça m'a fait rire !"

Encore deux semaines de tournage à Pau

Ce mercredi, Germain Sari, directeur du village, et l'équipe du film a inauguré la place "I Feel Good", place qui sera à l'entrée du village Emmaüs, à côté du restaurant La Pachamama. Un acte fort puisque les 130 compagnons ont joué dans le film en tant que figurant. Les réalisateurs Benoît Délépine et Gustave Kervern ont même annoncé au public qu'ils reviendraient exceptionnellement une journée pour filmer quelques scènes qu'ils n'ont pas eu le temps de boucler avant mercredi. D'autres séances de tournages sont prévues à Pau, autour du funiculaire et en centre-ville, ainsi qu'à Tarbes. L'équipe du film se dirigera ensuite à Bucarest, en Roumanie pour les dernières scènes.

Mais Jean Dujardin prévient : "je reviendrai, en dehors d'un tournage, pour visiter. Pendant ces deux semaines, je n'ai pu que faire quelques excusions en famille le dimanche, mais je reviendrai la tête reposée."