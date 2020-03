Jean Ferrat l'engagé est mort il y a 10 ans

Le 13 mars 2010, le chanteur Jean Ferrat disparaît. Homme de convictions, il laisse des chansons militantes qui ont souvent déplu aux gouvernements en place. Chanteur engagé, il est souvent interdit d'antenne.

Jean Ferrat commence sa carrière dans les années 50 et connaît le succès dès la décennie suivante. À cette époque, la France des années de Gaulle, la télévision et la radio (ORTF) sont sous contrôle. La liberté d’expression est muselée. Les chansons jugées politiquement ou moralement incorrectes sont censurées, interdites d’antenne.

De nombreux sujets sont sensibles : la critique des gouvernants, l'antimilitarisme, le blasphème, l'anticolonialisme, la guerre d'Algérie, Mai 68...

Chanteur militant et politique, il est souvent interdit d'antenne.

Quand Jean Tenenbaum n'était pas encore Jean Ferrat

Un enfant dans la guerre

Jean Ferrat est né en 1930. En 1940, son père, un juif russe émigré en France, est déporté à Auschwitz. À seulement dix ans, Jean Ferrat doit se cacher et trouve refuge chez des militants communistes. Plus tard, avec sa famille, il rejoint la zone libre. Cette sombre période lui inspire la chanson sortie en 1963, Nuit et brouillard.

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers

Nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés

Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants

Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent

Pochette d'un album de Jean Ferrat où l'on retrouve la chanson "Nuit et brouillard"

Sa diffusion est “déconseillée” par la direction de l’ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française) car elle parle de victimes des camps nazis dans un contexte de réconciliation entre la France du général de Gaulle et l'Allemagne du chancelier Konrad Adenauer.

Ses débuts

À la Libération, il renonce à faire des études pour aider financièrement sa famille. Sans diplôme, ni expérience, il travaille comme aide-chimiste tout en suivant des cours de théâtre, et en expérimentant l’interprétation et l’écriture musicale.

À 24 ans, il décide de se consacrer entièrement à la vie artistique et fréquente les cabarets parisiens. Il doit attendre les années 60 pour faire décoller sa carrière. Il alterne des chansons sentimentales, poétiques et engagées.

Un chanteur politique

Son histoire personnelle et ses engagements politiques ont façonné son œuvre militante. Il fait partie de ces artistes censurés par les gouvernants de l'époque.

Bien sûr, je suis politique. D'ailleurs, tout le monde est politique - émission Seize millions de jeunes, 21 avril 1966

Jean Ferrat, un chanteur politique

Le communisme

Jean Ferrat se qualifie de chanteur politique. Fidèle aux idéaux communistes, il n'est pourtant pas membre du Parti communiste français (PCF).

Dans l'émission Jean Ferrat 1976, Jacques Chancel lui demande si une carte [du PCF] lui fait peur. Jean Ferrat lui répond :

Pour moi le militantisme, on peut le pratiquer sur le plan de la municipalité dans laquelle j'ai ces fonctions, je le pratique aussi sur le plan de la chanson.

En 1965, sa chanson Potemkine sort. Elle raconte l'histoire des marins russes du célèbre cuirassé qui se sont révoltés, en 1905. Ce titre est victime d’un faux procès pour apologie du soviétisme.

Pochette du titre Potemkine

La fin des années 60 est propice aux expériences révolutionnaires. À 37 ans, Jean Ferrat se rend plus de deux mois à Cuba où il y chante une dizaine de fois et... se laisse pousser la moustache.

Une certaine vision de la société française

Sa vision de la société dérange. En mai 1968, il soutient le mouvement ouvrier. Ce printemps des révoltes l’inspire et il écrit Ma France. Qualifiée d'irrévérencieuse, elle est interdite d’antenne. Jean Ferrat refuse de passer à la télé sans elle. Il ne retrouve un plateau de télévision que deux ans plus tard.

Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une

Celle qui paie toujours vos crimes vos erreurs

En remplissant l'histoire et ses fosses communes

Que je chante à jamais celle des travailleurs

Ma France

Pochette du disque Ma France

Une certaine idée de la violence dans la société française est dénoncée lors de son passage à l'émission L'invité du dimanche, le 16 mars 1969.

On est dans un monde qui utilise la force et la violence. On est au milieu de la violence. On la subit, bien que souvent ça soit enrobé de guimauve pour la faire passer - L'invité du dimanche, 16 mars 1969

Jean Ferrat dans l'émission L'Invité du dimanche, le 16 mars 1969

Ses propos déplaisent à la direction de l’ORTF. Jean Ferrat est interdit d’antenne. Ses passages aux émissions Midi Magazine, Quatre temps et Discorama, entre mars et avril 1969, sont annulés au dernier moment. Suite à cet événement, il ne fait plus de télévision pendant près de trois ans.

Vivre loin de Paris

Dans les années 70, Jean Ferrat se retire en Ardèche où il a une maison à Antraigues-sur-Volane. Sa vie loin du tumulte de la ville ne l’empêche pas de critiquer ses contemporains.

L'affaire d'Ormesson

Un éditorial de Jean d’Ormesson dans Le Figaro dénonçant la victoire des communistes vietnamiens lors de la guerre du Vietnam le met hors de lui. Jean Ferrat lui répond en écrivant Un air de liberté.

Ah monsieur d'Ormesson

Vous osez déclarer

Qu'un air de liberté Flottait sur Saïgon

Avant que cette ville s'appelle Ville Ho-Chi-Minh

La plainte de Jean d’Ormesson et la nature diffamatoire de la chanson pousse Antenne 2 à la supprimer de l’émission Jean Ferrat 1976.

Pochette d' "Un air de liberté" de Jean Ferrat

Cette chanson reste le dernier titre censuré de Jean Ferrat.

Un pied de nez à la censure

En 1980, Jean Ferrat se moque de la censure et en fait le sujet d'une chanson ironique, Quand on n'interdira plus mes chansons.

Quand on n'interdira plus mes chansons

Je serai bon bon bon bon bon bon bon

Quand on n'interdira plus mes chansons

Je serai bon à jeter sous les ponts

