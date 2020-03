Jean Ferrat : son ultime chanson inédite sort 10 ans après sa disparition

Dix ans après la mort de Jean Ferrat son ami et producteur de toujours, Gerard Meys, nous offre une chanson inédite. "Dis-moi, qu'as-tu fait du temps des cerises" Une chanson enregistrée en 1991 pour l'album "dans la jungle ou dans le zoo" . Mais à l'époque les disques étaient minutés et il n'y avait plus la place pour ce titre là.

Le dernier titre dans la voix de Jean Ferrat

La chanson a été gardée pour un prochain album. Le suivant était consacré uniquement aux textes d'Aragon, le titre n'y avait donc pas sa place. Il n'y a jamais eu d'autre disque. Voilà pourquoi ce titre ne sort que 29 ans après son enregistrement. Gerard Meys a décidé de commercialiser cet inédit et seulement celui là parce que Jean Ferrat en personne a validé cette chanson et son enregistrement.

20 titres à faire interpréter

Une vingtaine d'autres titres ne sont qu'à l'état de maquette. Ceux la nous ne les entendrons jamais avec la voix de Ferrat. Le producteur s'y refuse pour respecter les dernières volontés du chanteur ardéchois. En revanche Gérard Meys n'exclu pas un jour de faire chanter ces vingt titres par d'autres artistes. Comme lorsqu' Isabelle Aubret chante "C'est beau la vie" chanson composée par Jean Ferrat.

Dis-moi qu'as-tu fait du temps des cerises ? sort vendredi 13 mars sur un album compilation intitulé "Je ne chante pas pour passer le temps" à l'occasion du dixième anniversaire de la mort de Jean Ferrat.