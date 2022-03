Jean-Jacques Annaud à Sens : "vous n'avez rien vu de ce qui se passait à l'intérieur de Notre-Dame en feu"

Le film en partie tourné à Sens est présenté en avant première au cinéma Confluence avec France Bleu Auxerre. Le réalisateur Jean-Jacques Annaud explique pourquoi il a choisi Sens et les découvertes que l'on va faire dans la projection du film qui sera dans les salles mercredi prochain.

France Bleu Auxerre : Comment définiriez-vous votre film ?

Ce film ressemble à un film de fiction puisque tout a été quasiment reconstitué, mais à partir d'éléments véridiques. Plus cela semble invraisemblable plus c'est vrai. Cela se joue comme un thriller qui se passe sur la journée de la tragédie de Notre-Dame. C'est un mélange de suspense et même parfois de burlesque tellement les dysfonctionnements se sont multipliés dans ce sauvetage invraisemblable.

La bonne nouvelle c'est que la Cathédrale est sauvée même si elle est endommagée. Les 1 300 pièces du trésor sont sauvées intégralement et il n' y a eu aucun blessé. La Cathédrale va bénéficier de fonds qui vont lui permettre d'être encore plus éternelle et durer une centaine d'années si tout se passe bien.

On a vu beaucoup d'images de l'incendie, quelle vison différente proposez-vous ?

Vous avez vu de loin, vous avez vu le feu dans la charpente mais vous n'avez rien vu de ce qui se passe là où sont les pompiers, dans les escaliers en colimaçon où ils sont coincés, où la voute s'effondre sur la nef. Là on est à l'intérieur du volcan avec ceux qui essaient d'arrêter cette tempête de feu.

Pourquoi teniez-vous à tourner dans de vraies cathédrales ?

La Cathédrale de Sens était la "maman" de Notre-Dame, la première cathédrale gothique au monde, inspirant Notre-Dame à Paris. Ce sont les mêmes architectes qui ont travaillé sur les deux bâtiments à trente ans d'intervalle. Sens était une ville plus grande que Paris, l'archevêché était à Sens. Paris a pris de l'importance. Paris a voulu avoir une cathédrale , comme celle de Sens mais en plus grand. J'ai retrouvé à Sens les axes similaires à Notre-Dame, le dallage notamment. Des colonnes sont les mêmes tout comme la pierre.

Bourges est la descendante de Notre-Dame, avec à la différence de Sens, cinq nefs comme à Notre-Dame. Cela m'a permis de jongler entre des plans en plongée, vue de haut à la Cathédrale de Sens et en contre plongée, vue de bas, plutôt à Bourges et quelques rares plans à Amiens ou Saint-Denis. Toutes sont des cathédrales gothiques conçues avec des charpentes similaires.

Notre-Dame c'est un monument avec lequel vous aviez une histoire personnelle ?

La deuxième photo de ma vie je l'ai faite dans la galerie des chimères sur une des chimères qui s'appelle la Stryge, une espèce de monstre composite. J'ai visité la Cathédrale des dizaines de fois, d'abord quand j'étais enfant parce que j'étais un petit garçon de la banlieue. Le train pour aller à Paris s'arrêtait à la gare d'Austerlitz puis à Paris pont Saint-Michel et quand on sort de l'escalier on est face à la Cathédrale.

D'autre part ma maman m'emmenait souvent visiter le Louvre notamment, on passait devant le parvis et souvent on entrait dans Notre-Dame où elle mettait un cierge. Elle n'était pas particulièrement pieuse, moi je n'y suis pas du tout mais je suis ému par les lieux de cultes et la beauté de l'architecture.

La promotion du film et la rencontre avec les spectateurs, c'est un plaisir ou une angoisse ?

C'est vraiment un plaisir. C'est un énorme privilège de parler du métier que l'on adore. En plus j'y suis très habitué. J'en suis à mon 14eme ou 15e film. Généralement sur tous les films je fais trente pays et généralement trois villes par pays, et une centaine d'interviews par ville. Je suis tout à fait heureux de pouvoir le faire.

Vous n'aviez pas tourné en France depuis 1979 et "coup de tête" tourné en partie dans l'Yonne. C'est une région que vous connaissez bien ?

J'ai ma maison de campagne à 35 minutes de Sens. C'est une région que j'adore et que je connais très bien. C'est la France telle que je l'aime et telle que je la rêve quand je suis contraint d'être à l'étranger.