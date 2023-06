Jean-Jacques Debout, Charlotte Casiraghi : des personnalités en Dordogne au festival du livre Joséphine Baker

François Hollande, Jean-Jacques Debout, ou encore Charlotte Casiraghi de la famille princière de Monaco, des personnalités de toute la France sont en Dordogne pour le festival en l'honneur de Joséphine Baker. Le festival du livre organisé par la Licra, l'association anti-raciste, au château des Milandes jusqu'à dimanche soir pour rendre hommage à sa plus célèbre hôte, Joséphine Baker.

France Bleu Périgord vous l'a fait vivre en direct pendant trois heures d'émission sur place ce samedi 24 juin. Charlotte Casiraghi, la petite fille de Grace Kelly, l'actrice américaine et grande amie de Joséphine Baker qui l'a aidée à la fin de sa vie lorsqu'elle a été ruinée, est venue témoigner du lien qui unissait l'artiste et sa grand-mère.

"Elles se sont reconnues" avec Grace Kelly

"Joséphine Baker avait souhaité s'installer près de Monaco avec ses enfants, mon grand-père et ma grand-mère l'ont aidée dans ce moment très difficile. Ma grand-mère lui a tendu la main, il y avait cette sincérité du coeur entre elles. C'est étonnant de voir à quel point elles se sont reconnues l'une l'autre, malgré leur vies complètement différentes. Il s'est lié quelque chose entre elles", raconte Charlotte Casiraghi.

L'auteur-compositeur Jean-Jacques Debout, qui a écrit de nombreuses chansons pour sa femme Chantal Goya, pour Sylvie Vartan, "Comme un garçon", ou encore pour Johnny, était l'invité du festival. Il a rencontré Joséphine Baker lorsqu'il était tout enfant. L'artiste qu'il admirait lui avait prédit qu'il irait loin. C'est d'ailleurs lui qui a composé la dernière chanson chantée par Joséphine Baker avant sa mort, lors de son dernier concert à Paris au Bobino.

Les souvenirs de Jean-Jacques Debout

"C'était en 1947", raconte-t-il au micro de France Bleu Périgord : "Elle était venue chanter à Saint-Aignan-sur-Cher. Et comme je l'adorais, c'était une grande dame du musicall, elle m'a repéré ! Elle chantait une chanson qui s'appelait qui veut mon bouquet de violettes, elle offrait son bouquet à un spectateur, et ce jour-là c'est tombé sur moi. Elle m'a demandé : quel âge as-tu mon petit garçon ? Sept ans et demi ! Et comment tu t'appelles ? Jean-Jacques Debout ! Ah, elle m'a répondu, avec un nom comme ça, tu feras sûrement quelque chose de très bien dans ta vie ! Et elle m'a offert le bouquet de violettes que j'ai gardé jusqu'à ce qu'il tombe en poussière dans ma petite chambre à Saint-Mandé où j'ai grandi".

Le festival du livre Joséphine Baker ce sont aussi des conférences, des tables rondes avec des historiens et des artistes, les enfants de la tribu arc-en-ciel de Joséphine Baker sont là aussi : Akio, Brian, Jean-Claude, Jeannot, Luis, Mara, Marianne et Stellina. Le festival continue dimanche pour la dernière journée avec des conférence sur la Résistance, la Shoah, sur la vie de Joséphine Baker.