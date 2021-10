Jean-Jacques Goldman a 70 ans : "un artiste intemporel, jamais ringard" raconte un prof de chant mayennais

Jean-Jacques Goldman fête ce lundi son 70ème anniversaire. France Bleu lui rend hommage toute la journée. Un artiste qui a marqué l'histoire de la chanson française, on a tous un jour fredonné du Goldman.

Il a fait le choix de la discrétion depuis toujours et c'est ce qui a façonné sa popularité. Pierre-Olivier Bigot, un fan de la première heure, est professeur de chant et chef du choeur mayennais Musica Fidelio : "c'est un chanteur intemporel, on le chantera encore dans plusieurs dizaines d'années. Ce n'est pas ringard du tout. La jeune génération reprend son répertoire, il n'est pas démodé. On aimerait le revoir sur scène mais on sait qu'il ne le fera pas, nous les fans nous respectons sa décision. Les chansons de Goldman parlent à tout le monde".

Pierre-Olivier Bigot avait, pour ses 30 ans, reçu une bouteille de vin rouge de la part de Jean-Jacques Goldman, "je la conserve précieusement".

►► Les Mayennais chantent Goldman