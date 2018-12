Jean-Jacques Goldman toujours premier dans le coeur des Français

France

Il a quitté les Enfoirés au printemps 2016, mais Jean-Jacques Goldman garde une place à part dans le coeur des Français, la première, un peu comme un vieux sage du showbizz. Pourtant il vit aujourd'hui à Londres ce qui fait mentir l'adage "Loin des yeux, loin du coeur". Les sondés ne tiennent pas non rigueur à Omar Sy d'avoir traversé l'Atlantique pour s'installer à Hollywood : le comédien reste deuxième du classement. Humour et bonne humeur également pour la 3ème marche occupée par l'acteur et réalisateur Dany Boon.

Le ballon rond est à l'honneur avec Kylian Mbappé qui fait une entrée fracassante au 4ème rang. En tout, six footballeurs champions du monde figurent dans le classement. Antoine Griezmann entre autre, il gagne 23 places et pointe en 15ème position. Mais la plus belle progression, c'est celle du spationaute Thomas Pesquet qui gagne 28 places ! et se retrouve sur la 5ème marche de ce top 50.

Où sont les femmes ?

Des valeurs sûres dans le haut du classement avec Zizou (6), Michel Cymes (7), Jean Reno (8) et Jean-Paul Belmondo (9). Mais aucune femme dans le Top 10 : la première c'est la comédienne Sophie Marceau en 16ème position. La chanteuse Nolwenn Leroy perd 21 places et dégringole dans le fond du classement. C'est la plus grosse gamelle avec Florent Pagny relégué en 30ème position.