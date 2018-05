Amiens, France

Et si la France gagnait cette année l'Eurovision (63e édition) grâce à un chanteur picard? L'amiénois Jean-Karl Lucas et sa compagne Emilie Satt, les deux membres du duo pop "Madame Monsieur" vont tenter, ce samedi soir à Lisbonne, de s'imposer avec leur tube "Mercy" face à 43 autres compétiteurs. Une aventure européenne qui a permis à ce chanteur de 35 ans, plutôt discret, d'élargir son public, tout en restant très attaché à sa ville d'origine.

Un élève ambitieux mais discret

Jean-Karl Lucas est né et a grandi à Amiens. Il a été élève à l'école Faubourg de Beauvais, puis au collège Amiral Lejeune avant de rentrer au lycée Michelis, toujours à Amiens. C'est au conservatoire de la ville qu'il développe, dès l'âge de 6 ans, ses talents de musicien. Avant de se mettre au piano et à la guitare, Jean-Karl apprend d'abord à jouer de l'alto. "On faisait beaucoup de travail de groupe, des projets, des comptes musicaux, raconte Valérie Girbal, sa professeure de musique, Jean-Karl participait toujours mais il restait à sa place, il ne cherchait jamais à avoir le premier rôle, à se mettre en avant. C'est un peu le tempérament des altistes."

Il m'écrivait des petits duos, des petites choses et puis on les jouaient dans la classe. Il savait déjà ce qu'il voulait quand il était petit - Valérie Girbal, ancienne professeure de musique de Jean-Karl Lucas

Madame Monsieur, l'histoire d'un "coup de foudre musical"

Son bac en poche, Jean-Karl Lucas part s'installer à Paris où il suit des études de communication, tout en continuant à jouer de la musique. Sept ans plus tard, en 2008, l'amiénois rencontre Emilie Satt, un "coup de foudre musical", dit-il. Une histoire d'amour (ils se sont mariés en 2016) et d'art qui donne naissance à "Madame Monsieur", un duo de pop francophone. Madame écrit les textes et compose les mélodies, tandis que Monsieur est chargé "des prods et des instrumentaux". Le couple de musiciens se fait connaître grâce à des collaborations avec des rappeurs comme Youssoupha, La Fouine ou encore Diziz La peste. Mais c'est avec "Mercy", l'histoire vraie d'un enfant né sur un bateau humanitaire, et leur sélection pour représenter la France à l'Eurovision, que "Madame Monsieur"explose.

"Je suis content de pouvoir parler d'Amiens de façon constructive"

"L'Eurovision nous a permis de rencontrer un public. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans ce métier", reconnaissait ce jeudi matin sur France Bleu Picardie, Jean-Karl Lucas. "Cela fait dix ans que l'on fait de la musique. Il y a eu des moments moins glorieux qu'aujourd'hui". Le public picard, ne lui a, en tous cas, jamais fait défaut. Lors de son passage à Amiens, le 29 mars, Madame Monsieur a été accueilli par de nombreux fans et a même été reçu à l'hôtel de ville. Une fierté pour Jean-Karl Lucas, "J'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Je suis content de pouvoir parler d'Amiens, de façon constructive." Le duo sera de retour, en Picardie, au plus tard, le 30 juin prochain pour un concert gratuit à Abbeville, aux côtés de MB14 et Amir.

Sur twitter, les Amiénois racontent leur rencontre avec "Madame Monsieur" :