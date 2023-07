Jean-Louis Aubert à Alès pour les Fous Chantants

"Depuis 2008, sauf période Covid je viens toutes les années pour chanter". Claire vient de l'Ile de France, quand d'autres viennent d'un peu partout et tous pour la même chose : "pour le plaisir de chanter ensemble, pour l'intensité de chanter à 1.000 dans les arènes." "Que du bonheur, dit une autre. C'est pour vivre ce moment intense... la première fois qu'on a chanté tous ensemble, j'en avais des frissons et des larmes."

Si certains de ces choristes viennent à Alès en fonction des artistes invités, beaucoup viennent pour vivre le moment. S'ils apprécient l'artiste invité, tant mieux, sinon ils le découvrent et sont parfois surpris comme Vincent, venu de Toulouse où il chante dans un groupe de gospel : "Je ne connaissais pas Jean-Louis Aubert et j'ai appris à connaître. J'apprécie... de belles chansons... plein d'émotion..."

Ce festival des Fous Chantants n'existerait pas sans ses bénévoles, 80 personnes dévouées au confort des choristes, qui font en sorte que tout se passe bien pour eux comme Marc, venu de Belgique : "Mon épouse chante depuis deux/trois ans, j'étais accompagnant, je suis devenu bénévole. On travaille un peu, on est parfois fatigué, mais c'est super." Des bénévoles de tous âges comme Alicia, pas même la vingtaine : "Un moment de retrouvailles, comme une grande famille. On est là du matin au soir. Un moment intense, mais génial."

Après une semaine de répétition au fort Vauban, ces 1.000 choristes accompagneront Jean-Louis Aubert pour 2 concerts aux arènes du Tempéras, à Alès, les vendredi 28 et samedi 29 juillet 2023, à 21h30.