Jean-Louis Murat avait honoré son dernier concert à Tulle

C'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe à Tulle. Le chanteur auvergnat Jean-Louis Murat, 71 ans, est brutalement décédé ce mercredi . C'est à Tulle, sur la scène de la salle des Lendemains qui chantent, qu'il s'est produit pour la dernière fois le vendredi 19 mai. Une date qui n'était pas prévue à l'origine dans sa tournée.

"Il était en pleine forme", se souvient Benoît Maume, le directeur de la salle tulliste. Lui est aussi auvergnat d'origine avant d'être corrézien. "Il fait partie de mon ADN. C'est très dur", reconnait Benoît Maume. Surtout que cette date du 19 mai à la salle des Lendemains qui chantent n'était pas dans la tournée du chanteur.

"C'est un cadeau qu'ils m'ont fait"

"Je suis arrivé aux Lendemains qui chantent en janvier et j'avais toute la programmation d'avril-juin à faire. Sa tournée était déjà bouclée et moi j'ai insisté auprès de son tourneur pour faire une date supplémentaire", raconte Benoît Maume. "J'étais content et heureux qu'ils acceptent, le tourneur et l'artiste, de rajouter cette date. Et on était loin d'imaginer que ce serait sa dernière", poursuit-il.

"Il avait été généreux avec le public, il avait fait un concert de presque une heure et demie. Il était drôle et râleur. Et voilà, c'est très émouvant pour nous parce que cette date là n'était pas prévue et qu'ils ont accepté de la faire", termine Benoît Maume, le directeur de la salle des Lendemains qui chantent à Tulle, dernière scène de Jean-Louis Murat, qui devait sortir, ce vendredi, son premier "Best Of" de ses 40 années de musique.