Jean-Louis Pesch, dessinateur de la bande dessinée Sylvain et Sylvette, est décédé

Né à Paris en 1928, le dessinateur Jean-Louis Pesch s'est éteint ce mercredi, les éditions Dargaud l'annoncent sur leur site internet. De son vrai nom, Jean-Louis Poisson est surtout connu pour la série "Sylvain et Sylvette". Créée en 1941, il l'avait reprise quinze ans plus tard, à la mort de son créateur Maurice Cuvillier. Depuis "plus de 4.800 pages ont été dessinées et plus de 20 millions d'albums vendus", précise Dargaud.

Jean-Louis Pesch a collaboré avec de nombreux titres de presse, notamment pour les enfants, parmi eux le Journal de Tintin, L'Intrépide, Bernadette, Le Pèlerin, Cœurs vaillants. Il avait également repris dans les années 80 Les pieds nickelés et réalisé en 2005 un album sur la bête du Gévaudan, aux éditions de Borée.