Jean-Marie Delaperche : cet artiste orléanais, né en 1771, élève de David, va bientôt sortir de l'oubli. Grace à ces 90 dessins redécouverts par hasard par une galerie d'art parisienne et qui sont depuis hier la propriété du musée des Beaux-Arts d'Orléans. Ces dessins forment une œuvre majeure, représentative du courant néo-classique. Pour les acquérir, et pour la première fois de son histoire, le Musée a recouru à une campagne de financement participatif. Le succès a été total : près de 32 000 euros récoltés, grâce à 125 donateurs, dont 77 habitent la métropole orléanaise. "L'enjeu était d'impliquer les Orléanais dans cette acquisition, se réjouit Olivia Voisin, la directrice du musée des Beaux-Arts d'Orléans. Car c'est un événement majeur : nous avions un "trou" dans nos collections sur le tournant du XIXe siècle ; Montargis avait Girodet et nous, nous n'avions pas d'artiste. Eh bien, désormais, nous avons un artiste de la même importance, élève de David lui aussi : c'est un nouveau jalon dans l'histoire de l'art orléanais, et au-delà, dans l'histoire de l'art français." Les dons ont d'ailleurs été particulièrement importants : 253 euros en moyenne, alors que dans ce genre d'opération de crowdfunding, le don moyen s'élève à 120 euros. Pour compléter le financement, 50 000 euros sont apportés par le ministère de la Culture, et 20 000 euros d'un legs au musée qu'avait fait une Orléanaise après sa mort, Mlle Guillaux.

Une grande exposition en 2019

Le grand public devra patienter jusqu'en 2019 pour découvrir ces 90 dessins : Jean-Marie Delaperche fera l'objet d'une grande exposition au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Il n'y aura d'ailleurs pas que ces dessins, souligne Olivia Voisin : "On découvrira aussi tout ce que l'on aura pu retrouver car en fait _ces dessins marquent un début sur les recherches autour de Delaperche_, nous avons des pistes d'autres œuvres en Russie et en France où il a travaillé pour des églises".

Au-delà de cette exposition, l'idée est d'offrir au public d'Orléans une présence permanente de Jean-Marie Delaperche. Il ne sera pas possible d'exposer en permanence les 90 dessins, car malgré leur parfait état, ils sont fragiles, la lumière les abîmerait de façon irréversible. "Mais comme le stock est important, on pourra les présenter à tour de rôle et régulièrement, dans le futur cabinet consacré aux arts graphiques, prévu dans le cadre de la rénovation du musée", conclut Olivia Voisin. L'interview d'Olivia Voisin est à écouter ci-dessous :