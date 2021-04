Il a accompagné les auditeurs de France Bleu Pays de Savoie pendant des années sur les sentiers et à travers l'histoire des Pays de Savoie : Jean-Maire Jeudy est mort hier à 74 ans. Il souffrait depuis plusieurs années d'une maladie qui l'a empêché d'écrire ces dernières années.

Jean-Marie Jeudy ne nous emmènera plus en balade

Jean-Marie Jeudy est mort hier après-midi à l'âge de 74 ans. L'une de ses filles l'a annoncé à France Bleu Pays de Savoie. Il souffrait depuis plusieurs années d'une maladie qui l'a empêché d'écrire les dernières années. Cet ancien facteur, amoureux des montagnes, des mots et de l'histoire des deux Savoie a écrit de nombreux ouvrages sur la Savoie et plusieurs guides de randonnée.

Sa voix de conteur a raisonné durant des années sur France Bleu Pays de Savoie où il venait chaque fois avec discrétion et humilité. Il était aussi peintre et photographe.

France Bleu Pays de Savoie s'associe à la peine de ses proches et lui rendra hommage demain à 6H20 et entre 9H et 9H30 dans "Côté culture, comptez sur nous".