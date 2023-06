Jean-Noël Ferrolliet nous embarque dans l'histoire du Débarquement au volant de sa Jeep

Jean-Noël Ferrolliet nous attend devant l'église de Sainte-Marie-du-Mont, au volant de sa Jeep d'époque. C'est là qu'il donne rendez-vous aux visiteurs curieux de découvrir l'histoire du Débarquement de juin 1944. Au bord de fossés, dans des chemins caillouteux, il s'arrête nous raconter les repérages pour le Débarquement et les parachutages, photos d'époque et images d'archives à l'appui.

ⓘ Publicité

Raconter la bataille du Holdy

Et puis, au détour d'un chemin, nous prenons la direction du hameau du Holdy et de son ancienne batterie. "Les Allemands y étaient installés depuis février 1944. C'était l'un des premiers objectifs des Alliés pour permettre le débarquement sur Utah Beach", explique Jean-Noël.

Jean-Noël Ferrolliet embarque ses visiteurs dans sa Jeep d'époque. © Radio France - Chloé Martin

Quand arrive la nuit du 5 au 6 juin 1944, les premiers parachutistes sont largués au-dessus de Hiesville pour sécuriser la zone. "Cinq tombent dans la batterie du Holdy. Les Allemands les attrapent et vont les torturer. Un peu plus tard, toute une colonne de parachutistes vont se faire conduire par un civil jusqu'au Holdy. La bagarre dure ensuite deux heures et il ne va rester que quatre survivants allemands, et la batterie du Holdy est prise par les Américains", résume notre guide.

Une plongée dans l'Histoire

Passionné d'histoire depuis toujours, Jean-Noël Ferrolliet rachète l'une des deux fermes du Holdy en 2009. Il y installe une reconstitution de l'équipement allemand tel qu'il était à l'époque, avec notamment un poste de radiotransmission. Dans la pièce d'à côté, il recrée la salle d'un café-restaurant des années 1940 avec des objets glanés depuis des années.

Jean-Noël Ferrolliet a reconstitué dans une partie de sa ferme du Holdy un poste de radiotransmission allemand. © Radio France - Chloé Martin

Les Allemands s'étaient installés dans les deux fermes du Holdy, à Sainte-Marie-du-Mont. © Radio France - Chloé Martin

Mais Jean-Noël va encore plus loin. Dans son jardin, ce passionné de mise en scène reconstitue une position allemande et imagine un véritable parcours sonore pour refaire vivre aux visiteurs la nuit du Débarquement. Tirs, bruits d'avions, bombardements aériens, fumigènes, tout y est pour replonger dans l'Histoire.

loading

Jean-Noël Ferrolliet a recréé une position allemande dans son jardin. © Radio France - Chloé Martin

Un canon allemand a été installé pour reconstituer la batterie du Holdy. © Radio France - Chloé Martin

"C'est comme si vous rentriez dans un film. Il y a des moments d'actions, mais il y a aussi des moments de réflexion", souligne-t-il. Certaines de ses visites sont en effet théâtralisées, avec des acteurs dans le rôle des Américains et des Allemands. "Vous avez par exemple un soldat allemand qui vous raconte sa grande guerre de 14-18, que son fils est parti sur le front de l'Est, que lui, il a 56 ans et se retrouve incorporé sur les côtes normandes. On ne voit plus un uniforme, on voit une vie."

Ce passionné d'histoire a reconstitué une tranchée dans laquelle il refait vivre les bombardements aériens du Débarquement. © Radio France - Chloé Martin

Une histoire immersive qui plaît aux visiteurs. "Ils sont émus. La tranchée immersive leur plaît bien. Ils pensent souvent à leurs grands-parents qui leur racontaient qu'après la guerre, ils avaient peur des avions. Et là, ils comprennent bien pourquoi, parce qu'un avion qui passait engendrait une émotion de peur". Mais ici au Holdy, "on appuie sur un bouton et la guerre s'arrête, il n'y a qu'ici qu'on peut faire ça", sourit Jean-Noël Ferrolliet.

Le Jeep Tour se finit souvent autour d'un café ou d'un verre de cidre dans le café-restaurant-épicerie reconstitué par Jean-Noël Ferrolliet. © Radio France - Chloé Martin

loading