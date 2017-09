Jean-Paul Angot, directeur de la MC2 : "S'adresser au plus grand nombre par des moyens modernes"

À l'occasion du cinquantenaire de la Maison de la Culture (MC2) de Grenoble, son directeur Jean-Paul Angot apportait ce vendredi 29 septembre son regard sur l'actualité culturelle de la nouvelle saison 2017/2018.

Innover, surprendre, "rester exigeants" sans oublier de "faire avec les réalités" : le directeur du complexe culturel grenoblois de la MC2, Jean-Paul Angot, a redéfini les objectifs de son établissement ce vendredi 29 septembre au micro de France Bleu Isère. Le timing était bien choisi à quelques heures de l'ouverture de la saison 2017/2018, dès 18 heures le même jour à l'occasion d'une émission spéciale sur Facebook.

Moderniser le discours culturel

Cinquante ans après qu'André Malraux, alors ministre de la Culture, a inauguré en 1968 ce centre culturel incontournable de Grenoble, l'heure n'est pas tant aux commémorations. "On ne regarde pas vraiment en arrière", révèle Jean-Paul Angot. "La question aujourd'hui, c'est plutôt l'élargissement du public et le mode de communication."

"On a une palette culturelle très, très large." Jean-Paul Angot, président de la MC2.

C'est pourquoi cette ouverture de saison du 29 septembre, loin de se faire sur les planches, se fait sur la page Facebook de la MC2. Sous forme d'un Facebook Live, dès 18 heures. "C'est une émission que nous avons réalisée nous-mêmes", précise le directeur. "On est tentés de s'adresser au plus grand nombre, par des moyens modernes." Ce "MC2 Live" de 50 minutes proposera un direct dans les locaux de la MC2, des reportages et des interviews d'artistes. Avec un choix d'intervenants proche du grand écart, et qui en dit long sur la "palette culturelle très large" du programme 2017/2018 : du rappeur Kery James au violoniste Renaud Capuçon en passant par Olivia Ruiz, "une artiste typiquement populaire qui a toujours voulu toucher le plus large public sans tomber dans la facilité", conclut Jean-Paul Angot.

Consulter le programme détaillé de la saison 2017/2018.