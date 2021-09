Jean-Paul Belmondo dans la Drôme : "C'était un homme très accessible"

Le monde du cinéma français est en émoi. Jean-Paul Belmondo s'est éteint à l'âge de 88 ans ce lundi à Paris. En 60 ans de carrière, l'acteur a joué dans plus de 80 films. Parmi les plus populaires : "A bout de souffle", "L'homme de Rio" ou encore "Un singe en hiver". Partout en France, des comédiens, des politiciens, des sportifs et des anonymes lui rendent hommage. "Nous nous retrouvions tous" en Jean-Paul Belmondo, a salué le président Emmanuel Macron. Dans la Drôme, on se souvient de sa venue. C'était en 1988, il y a plus de 30 ans, dans la commune de Hauterives.

"Sa venue a marqué tous les habitants présents" - Mireille Dessemond, ancienne secrétaire générale de la mairie de Hauterives

L'acteur s'était déplacé à Hauterives pour assister au vernissage de l'exposition de sculptures de son père. "C'était le 21 juin, le jour de la Saint-Jean." Mireille Dessemond, ancienne secrétaire générale de la mairie, s'en souvient parfaitement. C'est elle qui avait organisé l'événement. "C'est sûr, sa venue a marqué tous les habitants présents ce jour-là, témoigne-t-elle. Il était très accessible, très simple, très souriant."

Jean-Paul Belmondo venait de terminer le tournage du film "Itinéraire d'un enfant gâté", il était venu accompagné de Richard Anconina et de Pierre Vernier.

Le maire de l'époque, Gabriel Biancheri, décédé en 2010, avait été pris en photo avec le célèbre acteur. "Malheureusement il n'est plus là pour en parler mais lui aussi avait été marqué par l'extrême gentillesse de Jean-Paul Belmondo."