Jean-Paul Belmondo se délectait des bonbons de la Confiserie Bressaude

Le saviez-vous ? La légende du cinéma et du théâtre Jean-Paul Belmondo, disparu ce lundi à l'âge de 88 ans, aimait beaucoup les bonbons de la Confiserie Bressaude, confiserie artisanale installée à La Bresse (Vosges). Il avait même envoyé une photo dédicacée il y a deux ans. Photo qui trône toujours aujourd'hui au-dessus de la caisse du magasin.

On y voit un Jean-Paul Belmondo souriant, barbe blanche, assis dans un fauteuil. Et on y lit ces mots signés : "La Confiserie Bressaude, une vraie douceur dans vos produits. Toute ma sympathie". "C'est une carte qui est encore plus précieuse à l'heure actuelle", confie Denis Sontot, en charge de la communication de la Confiserie Bressaude. "C'était un monument du cinéma, un monument du théâtre. Un grand homme."

Des gommes fruitées ou fortes

Jean-Paul Belmondo avait découvert les bonbons de La Bresse grâce à un ami qui lui en avait rapportés. "Il n'en prenait qu'une seule sorte, en fait. C'étaient des gommes pectorales qu'il prenait par kilos ! On faisait un envoi groupé à son domicile", se souvient Denis Sontot.

Dans les colis, d'autres friandises offertes à l'acteur par la Confiserie bressaude. "C'est bien normal", lance Denis Sontot, "lui nous régalait avec d'autres réalisations. Ses films étaient appréciés de tout le monde. Il était normal qu'un homme comme ça soit bien traité !"

La disparition de Bébel va "peiner beaucoup beaucoup de Français. Et nous-mêmes", ajoute encore Denis Sontot.