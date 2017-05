Jean-Paul Rappeneau : « Le festival de Cannes, on l’adore et on le redoute »

Alors que le 70e festival de Cannes débute ce mercredi, l’Auxerrois Jean-Paul Rappeneau, réalisateur de Cyrano de Bergerac ou du Sauvage, nous raconte ses souvenirs de festival.

Le premier souvenir de Jean-Paul Rappeneau au festival de Cannes date de 1971, pour la présentation des Mariés de l’An 2 avec Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert. "C’était mon deuxième film mais c’était le premier à être sélectionné au festival de Cannes", précise le réalisateur, qui garde un souvenir un peu mitigé de ces premiers pas dans la compétition officielle, à cause notamment d’un concours de circonstance : "il se trouve que le jour de la projection du film, il y a eu une grève de la presse. Ce qui fait que le jour même, il n’y a eu aucun journaliste et aucun article sur le film. Heureusement, il y en a eu les jours suivants".

Cyrano : un souvenir extraordinaire

Le réalisateur, âgé de 85 ans, le reconnait : "le festival de Cannes, on l’adore et on le redoute. On dit souvent, quand on a des mauvais souvenirs, qu’on n’y retournera jamais et puis finalement on intrigue pour y retourner. C’est le plus grand festival du monde ! Il se trouve que c’est en France, tant mieux".

Son meilleur souvenir, sans doute, c’est la présentation de Cyrano, en 1990. "Un souvenir extraordinaire" assure Jean-Paul Rappeneau, qui se souvient d’abord de la folle projection officielle, car le film était sorti 15 jours avant le festival : "c’était une des rares fois, peut-être la seule fois où ça s’est passé comme ça. Les organisateurs ont d’ailleurs changé les règles, après", se souvient le réalisateur.

C’est donc un public déjà conquis, déjà séduit qui assiste à la projection dans la grande salle du palais des festivals : "Le soir de la projection, dans cette salle bourrée, les spectateurs se sont mis à applaudir dès le générique, et tout au long du film avec des montées à certains moments. Et à la fin, je ne peux pas vous dire le temps que les acclamations ont duré. C’était vraiment extraordinaire", ajoute le cinéaste, avec un grand sourire dans la voix.

En plus de cette projection divine, il y a eu le palmarès, le prix d’interprétation pour Gérard Depardieu. "C’était extraordinaire, et en plus, Gérard était porté par cette œuvre et par le personnage de Cyrano. Il était vraiment heureux", dit le réalisateur.

Etre juré : une expérience très agréable

Jean-Paul Rappeneau a aussi été de l’autre côté de la barrière, puisqu’il a été juré au festival de Cannes. C’était en 1991, sous la présidence du réalisateur Roman Polanski. Un bon souvenir : "A vrai dire, on aurait du mal à ne pas accepter d’aller passer 15 jours à Cannes dans le meilleur hôtel, d’avoir une voiture qui vient vous chercher et qui vous ramène. On voit des films, on en discute, il y a des dîners, on voit des acteurs et des actrices et on est terriblement entouré et flatté. Car il faut bien le dire, qu’on a, pendant 15 jours, un petit pouvoir quand on est juré", raconte Jean-Paul Rappeneau.

Cette année, Jean-Paul Rappeneau ira à Cannes, pour la soirée d’ouverture notamment. "J’aime beaucoup Arnaud Desplechin, dont le film Les Fantômes d'Ismaël est projeté en ouverture. Il y a notamment Mathieu Amalric, qui est un acteur que j’aime beaucoup", précise le réalisateur auxerrois.

Jean-Paul Rappeneau, lors du tournage de Belles familles, film sorti en 2015 © Maxppp -

Mon premier film, je l’ai fait pour mon père

Et quand on lui demande s’il a éprouvé de la fierté, lors de sa première montée des marches, il dit un petit oui furtif. Se souvient-il, sur le tapis rouge, du petit garçon, de l’adolescent auxerrois qui rêvait de cinéma ? "Vous savez, ce petit garçon, j’y pense beaucoup depuis quelques temps. Peut-être à cause de mon âge. Peut-être parce que je suis en train d’écrire un livre de souvenirs. Et je parle beaucoup de ça, de mes souvenirs, de la formation du ciné-club d’Auxerre, de cette passion du cinéma née avec mes copains du lycée", raconte Jean-Paul Rappeneau.

Le réalisateur de 85 ans pense aussi beaucoup à son père : "*_J’ai fait mon premier film, la vie de château, pour mon père, qui ne croyait pas du tout au cinéma.* Pour lui, c’était une histoire de saltimbanque, il ne pensait même pas qu’on pouvait en faire un métier. J’ai donc fait ce film pour lui prouver que j’étais quelqu’un de bien. Mais il est mort l’année précédente. Il n’a donc jamais vu le film et je n’ai jamais pu lui prouver que j’avais eu raison de choisir ce métier."_