Jean-Pierre Mocky a tourné une parodie de "Robin des Bois" à Saint-Malo

Saint-Malo, France

Jean-Pierre Mocky nous a quittés. Le réalisateur âgé de 86 ans s'est éteint à son domicile ce jeudi 8 août. L'inclassable homme de cinéma a tourné des dizaines de films, documentaires ou courts-métrages au cours de sa carrière. Dans cette longue liste on trouve le long-métrage "Robin des mers" sorti en 1998 et inspiré du héros "Robin des bois". Cette comédie loufoque a été filmée en Bretagne.

Un enfant vole des dossiers pour faire du chantage à des politiciens

Jean-Pierre Mocky était amoureux de la région. Il a longtemps vécu sur l'île de Groix mais c'est sur la côte nord, à Saint-Malo qu'il a choisi de tourner sa parodie. "Robin des mers" est l'histoire d'un petit garçon qui créé une société d'aide aux chômeurs, vole des dossiers compromettants pour soutirer de l'argent à des politiciens véreux. "Nous étions dans un château en ruines, juste en face de Saint-Malo. Il n'y avait qu'une tour, c'est là que vivait Robin des mers," se souvient Bruno Patin, membre de l'équipe de tournage.

"Je crois que le tournage n'avait pas duré plus d'une vingtaine de jours, comme à chaque fois avec Mocky. J'en garde un bon souvenir. C'était une satyre de la société, le thème était fort," se souvient celui qui a travaillé plus de 10 ans avec le réalisateur et son fidèle ami, le directeur de photographie Edmond Richard.

Distribué dans une seule salle à Paris

"Pendant le tournage, il y avait une petite fille qui jouait la fiancée de Robin des mers et Mocky trouvait dommage de ne pas avoir de "nain" pour jouer de l’olifant, un cor de chasse. Edmond lui a proposé de mettre en costume comme je suis de petite taille et Mocky a accepté. Voilà comment je me suis retrouvé à jouer dans le film. C'était comme ça avec lui!" "Robin des mers" n'aurait été distribué que dans une salle à Paris, celle de Jean-Pierre Mocky.