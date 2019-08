Jean-Pierre Mocky et la Manche : une histoire d'amour

Le réalisateur Jean-Pierre Mocky est décédé jeudi à l'âge de 86 ans. En soixante ans de carrière et plus de 60 long-métrages, il a eu l'occasion à plusieurs reprises de se rendre dans la Manche qui a d'ailleurs changé sa vie.

Durant sa longue carrière, Jean-Pierre Mocky a choisi à 3 reprises d'installer ses caméras dans la Manche pour y tourner plusieurs scènes de ses films.

En 1961, il s'installe à Granville et dans ses alentours pour le tournage du film Snobs! A l'affiche, du beau monde, avec Francis Blanche, Pierre Dac ou encore Michel Lonsdale. Quelques années plus tard, il est de retour à Granville, en 1970, cette fois avec Bourvil pour le tournage du film L'étalon. Mais son film le plus célèbre tourné dans la Manche, le sera en 1999, dans le Cotentin. Jean-Pierre Mocky choisit de tourner plusieurs scènes du film La candide madame Duff à Cherbourg, au Chateau des Ravalets mais aussi à Fermanville, à proximité du fort du Cap Lévi.

C'est d'ailleurs lors de ce tournage que le cinéaste se livrera à une de ses colères qui ont fait sa légende, s'en prenant à un percheman qui avait eu la mauvaise idée de s'absenter au mauvais moment. Une séquence devenue culte :

Jean-Pierre Mocky : "Qu'est-ce qu'il fout ce con!" Copier

Quand on déjeune avec lui, on déjeune avec le cinéma mondial. Michel Vivier

Jean-Pierre Mocky a aussi fait tourner des Manchois dans ses films. Le dernier d'entre eux, Michel Vivier, acteur et comédien à la tête de la compagnie de la Presqu'île installée à Granville a savouré les moments passés avec le réalisateur l'an dernier sur le tournage de la série télévisée Myster Mocky présente, et au printemps dernier, lors du tournage du dernier film du cinéaste, Tous flics. Michel Vivier qui gardera le souvenir "d'un bonhomme super gentil contrairement à la réputation qu'il avait".

Michel Vivier : "Quelle impertinence et quelle originalité" Copier

Il rencontre son épouse dans la Manche

Jean-Pierre Mocky est revenu régulièrement dans la Manche au fil des années, pour y présenter ses films. Ces dernières années, il avait participé au festival du Polar au cinéma Le Palace d'Equeurdreville en 2014 et avait à cette occasion accordé une interview à France Bleu Cotentin, revenant notamment sur les liens très personnels qui le liaient à la Manche puisque c'est dans notre département qu'il a rencontré son épouse à l'occasion du tournage de La Candide madame Duff.

Jean-Pierre Mocky : "Cherbourg est l'une des rares villes qui consacre de l'argent à la culture" Copier

En 2017, Jean-Pierre Mocky était venu pour la dernière fois dans la Manche, invité d'honneur du festival Le temps d'un week-end" à Saint-Lô.