Auxerre, France

Le 3 janvier 2017, Guy Cotret , alors président de l'AJA , apprend l'arrivée de Jean Pierre Papin par hasard. Et la nouvelle a du mal à passer. « Je l'ai découvert dans la presse ce jour là, dans L’Équipe, alors même que je présentais le budget du club devant la DNCG. Un budget qui bien sur ne prenait pas en compte les dépenses particulièrement importantes liées à l'arrivée de Papin. Je n'ai pas accepté cette façon de faire qui est complètement indigne. »

Guy Roux : JPP c'est un Ballon d'Or, un buteur formidable, il va donner de l'ampleur au club

Jean-Pierre Papin est d'abord annoncé comme directeur sportif et ambassadeur du club. Et contrairement à Guy Cotret , Guy Roux, dans un premier temps, voit la venue de JPP comme quelque chose de positif. « Nos actionnaires chinois souhaitent que l'on sache en Chine qu'ils sont à Auxerre. Et pour ça ils cherchaient quelqu'un de très connu. C'est un Ballon d'Or, un buteur formidable, c'est extraordinaire. Sur le plan sportif ça va de donner de l'ampleur au club. »

Mais tout bascule quand Jean-Pierre Papin annonce sur la chaîne BeIn Sport qu'il vient pour être entraineur d'Auxerre à la place de Cédric Daury. Papin entraîneur, c'est prendre le risque de déstabiliser l'équipe et le club. Guy Roux n'est plus d'accord. Ni Thierry Corniot qui comme lui fait partie de l'association AJA, l'actionnaire minoritaire. « Je suis assez d'accord sur le poste de directeur sportif et d'ambassadeur pour Jean Pierre Papin. Par contre comme entraîneur, je ne comprend pas. »

Les supporters : Papin il va faire quoi, il va tout changer ? On a pas besoin de ça en ce moment

Jean Pierre Papin à l'AJ Auxerre, l'imbroglio du mois de janvier. Le reportage de Damien Robine Copier

Et du coté des supporters on défend aussi Cédric Daury. « Ce Papin il va arriver là, avec son staff, il va faire quoi ? Il va tout changer. On est déjà 19e, c'est pas ça qui va nous faire remonter. On a un entraîneur qui tient relativement bien la route avec Cédric Daury, le limoger pour prendre quelqu'un d'autre, c'est délicat. On avait pas besoin de ça en ce moment. »

Guy Roux : il est toujours intelligent de changer d'avis quand on s'est trompé

Finalement l'actionnaire chinois de l'AJA, surpris par l'ampleur qu'a pris l'affaire, change d'avis. Le 24 janvier, le club annonce officiellement que Jean Pierre Papin ne viendra pas. C'est la raison qui l'emporte selon Guy Roux. « Je remercie notre actionnaire chinois.Il est toujours intelligent de changer d'avis quand on s'est trompé. »

Cédric Daury confirmé au poste d’entraîneur , l'AJA parvient à sauver sa place en Ligue 2 lors de la dernière journée de championnat. Une victoire 1-0 face au Red Star à l'Abbé-Deschamps.