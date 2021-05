Jean-René Palacio est mort "un grand Monsieur de la culture qui apportait un supplément d'âme"

Jean-René Palacio était le programmateur "hors pair" des grands concerts durant plusieurs décennies : pour le Monté-Carlo Jazz Festival, la scène du Sporting d'été, et pour le festival de jazz à Juan depuis 11 ans.

Il a été directeur artistique de la Société des Bains de Mer (SBM) à Monaco et de Jazz à Juan. Un homme des coulisses, peu connu du grand public mais "il apportait un supplément d'âme, de l'amour pour les artistes (...) et je perds un ami très cher" confie à France Bleu Azur le directeur général de l'Office du tourisme et des Congrès à Antibes Juan-les-Pins et directeur du festival de Jazz de Juan-Les-pins Philippe Baute.

Jean-René Palacio a côtoyé les plus grandes stars du rock, de la POP, du Jazz, du rap, de la soul de James Brown à Diana Ross jusqu'à Vanessa Paradis ou Pascal Obispo. Un gentleman de bon gout qui savait choisir et programmer les concerts de la Côte d'Azur. Il était réputé pour son exigence.

Pour le maire d'Antibes Jean Léonetti également sur France Bleu Azur : "_C'est quelqu'un qui a été au bout de ses passions, et qui est allé au bout de sa vie avec ses passions"_. Avec excellence, gentillesse il a beaucoup contribué au rayonnement culturel de la Côte d'Azur notamment Antibes et Monaco".

Jean-René Palacio avait été naturalisé monégasque par le Prince Albert II de Monaco il y a deux ans.