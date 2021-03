Jean-Robert, "marchand de bonheur" et propriétaire du carrousel de la place du Vieux-Marché à Rouen

"Il fait partie de la famille de la place", glisse-t-on à la maison de la presse, juste en face. À 58 ans, Jean-Robert Buisson est l'heureux propriétaire du petit carrousel de la place du Vieux-Marché à Rouen, installé là depuis 30 ans et pour longtemps encore.

"Carrousel, c'est le terme qu'on donnait aux manèges avec des chevaux qui étaient à l'origine en bois, celui-ci est une copie donc les 'sujets' sont en résine, le plancher est en bois, il y a les torsades en cuivre et laiton", explique Jean-Robert, qui l'a fait faire par un artisan en Allemagne, inspiré de l'époque 1900 : "Au début du siècle, on trouvait des carrousels qu'on appelait 'galopants' parce que le cheval qui monte et qui descend faisait comme un mouvement de galop."

Rose et Solveig, adeptes du carrousel © Radio France - Olivia Cohen

Jean-Robert connaît tous les prénoms des enfants

Ce carrousel ressemble à un jouet tellement il est petit. Seulement onze places et neuf sujets, c'est comme ça qu'il faut désigner les animaux : "Les animaux sont bien proportionnés par rapport à la taille des enfants, ça va tout doucement, il y a une ambiance très rétro."

Les chevaux de Jean-Robert sont très demandés par les enfants, il faut dire que ce passionné retient quasiment tous les prénoms de ses fidèles : "Rose, par exemple, est une fidèle du carrousel." La fillette de 3 ans est venue avec sa maman, Claire et sa cousine Solveig, 4 ans. Claire confirme : "Ah oui, Rose réclame depuis qu'elle a 8, 9 mois, depuis qu'elle est en âge de tenir sur un manège, on vient à peu près tous les mercredis et puis toutes les vacances, dès qu'on peut, il est tellement sympa ce manège déjà sur la place, un manège en bois, la roue qui tourne, c'est tout un décor qui va avec !"

Invitation au voyage

Pourquoi les enfants sont-ils fascinés ? "Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas lassés, et puis ils n'ont pas mal au cœur alors que pour nous, les adultes, ça tourne très vite", déclare Claire dans un éclat de rire.

À côté du carrousel éclairé par 150 ampoules environ (on les a comptées), trône une roue de la fortune qui permet de décrocher un tour gratuit si on est assis sur le bon cheval : "Les chevaux sont numérotés", nous fait remarquer Claire. Ce carrousel "représente pas mal de sous et il faut faire pas mal de tours avec les bouts de chou pour l'amortir", évalue Jean-Robert. Pourtant, cet ancien jongleur de cirque est généreux : il ne faut pas le dire, mais il offre régulièrement des "voyages" aux enfants. Quand l'un gagne et que l'autre perd, Jean Robert n'aime pas voir la tristesse dans les yeux de l'enfant et offre un nouveau voyage : "Je n'ai pas voulu dire 'jeton' ou 'ticket', pour moi, c'est le terme 'un voyage'."

"Tant que Dieu me prête vie, je reste !"

Finalement, quand on interroge Jean-Robert sur le métier qu'il exerce : "On pourrait me ranger dans la catégorie des forains, mais je préfère dire 'marchand de bonheur'." Peut-être, un jour, ses enfants reprendront le carrousel mais ce n'est pas encore d'actualité : "Tant que Dieu me prête vie et santé, je reste !"

Les enfants qui ont inauguré son carrousel il y a 30 ans sont devenus parents et lui amènent aujourd'hui leurs enfants. Mais Jean-Robert attend de pied ferme maintenant leurs petits-enfants.

Jean-Robert Buisson a fait faire son petit carrousel il y a 30 ans par un artisan allemand, inspiré des carrousels de 1900 © Radio France - Olivia Cohen