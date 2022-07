Jean Zay à l'honneur dans un spectacle au festival d'Avignon

"Souvenirs et solitude", le livre posthume de Jean Zay, fait l'objet d'une adaptation théâtrale présentée cet été au théâtre d'Avignon. C'est Xavier Béja qui a adapté le texte et qui incarne sur les planches l'ancien député radical du Loiret et ministre du Front Populaire.

L'actualité autour de Jean Zay est décidément riche cet été. Après la réédition à Orléans du roman policier que le député radical du Loiret et ancien ministre du Front populaire écrivit en captivité depuis la prison de Riom, dans le Puy-de-Dôme, c'est un spectacle qui le met à l'honneur au prestigieux festival d'Avignon : une adaptation de "Souvenirs et solitude", le livre posthume de Jean Zay, également écrit en captivité, et publié en 1945, 1 an après son assassinat par la Milice.

C'est Xavier Béja qui a adapté ce texte et qui l'interprète sur les planches - le spectacle est intitulé "Jean Zay, l'homme complet", proposé par la compagnie "Théâtre en fusion". Après quelques représentations en région parisienne, la pièce bénéficie donc d'un véritable coup de projecteur à Avignon. Dans l'attente de la voir un jour sur une scène loirétaine, Xavier Béja s'est confié à France Bleu Orléans. Entretien.

Comment vous est venue l'idée d'adapter "Souvenirs et solitude" au théâtre ?

Je suis Orléanais de naissance, et j'ai entendu parler de Jean Zay d'abord parce que mes sœurs allaient au lycée Jean Zay ! Une amie m'a mis le livre "Souvenirs et solitude" entre les mains en me disant "Lis-le, cela pourrait t'intéresser, c'est un très beau personnage." J'ai lu le livre et je l'ai trouvé remarquable, magnifiquement écrit et cela m'a donné l'envie de l'adapter au théâtre.

C'est à la fois un récit de sa captivité et une évocation de ses souvenirs politiques, vous avez tenu à conserver ces deux aspects du livre ?

Tout à fait. C'est d'abord le parcours d'un homme en prison, et qui n'était pas du tout préparé à la prison puisque Jean Zay n'était pas un malfrat ! Il est incarcéré à l'issue d'un procès inique, il découvre l'univers carcéral et finalement fait un parcours extraordinaire, vers "la liberté intérieure" comme il le dit : cet aspect-là est passionnant et n'est absolument pas misérabiliste. Mais j'avais envie de mêler ça aux "souvenirs", puisque cela s'appelle "Souvenirs et solitude", et ce n'est pas un hasard, Jean Zay avait lui-même choisi ce titre. Il y a donc à la fois la solitude en prison, mais aussi les souvenirs de quelqu'un qui a été un grand homme d'Etat, et cela aussi est passionnant à mettre en scène, avec des images et des sons d'archive.

Transformer un texte aussi dense en un spectacle d'1h30, on se dit que c'est un sacré défi...

Je peux vous dire que je me suis arraché les cheveux pour écrire cette adaptation ! Le livre, en version poche, fait 550 pages, j'ai dû le réduire à une vingtaine de pages... J'ai mis un temps infini pour cette adaptation, j'ai dû enlever ça, et encore ça, qui était pourtant magnifique. Il reste en quelque sorte la quintessence de l'œuvre, du moins je l'espère ! Ce qui m'a fait très plaisir, c'est d'avoir été "adoubé", si je puis dire, par Hélène Mouchard-Zay, la fille de Jean Zay, qui a vu la pièce et qui m'a félicité.

Un mot sur le titre que vous avez choisi pour ce spectacle : "Jean Zay, l'homme complet" - pourquoi ce titre ?

Cela fait référence à un épisode du livre : Jean Zay sort de sa cellule, il a une petite courette dans laquelle il peut se promener ; il se trouve que le surveillant oublie ce jour-là de refermer la porte donnant accès à la cour. Jean Zay s'y promène alors en pleine nuit d'été, un peu comme s'il avait le sentiment de s'évader, il voit les étoiles et il s'aperçoit qu'il n'avait pas vu le ciel depuis un an. Il réalise alors qu'avec la captivité, c'est comme si on l'avait amputé d'un sens et il a cette phrase formidable : "Avec tous ces moyens endormis, il faut un effort pour sentir en soi l'homme complet, il faut à chaque instant faire jouer sa pensée comme on fait jouer ses muscles pour se sentir intact, riche de sève et de volonté". Ainsi était Jean Zay...

Le spectacle est à Avignon tout juillet, il sera repris en région parisienne à la rentrée : à quand une représentation dans le Loiret ?

On espère beaucoup le jouer à Orléans ou ses environs un jour prochain. J'ai laissé un dossier au service culturel de la ville d'Orléans, mais je n'ai pas eu de nouvelles ; par ailleurs, le théâtre d'Orléans m'a jusqu'ici poliment éconduit. On espère avoir des réponses positives de Fleury-les-Aubrais ou de St-Jean-de-la-Ruelle, car présenter ce spectacle sur Orléans serait évidemment un plaisir et un honneur.

"Jean Zay, l'homme complet", un spectacle de la compagnie Théâtre en fusion, d'après Jean Zay, adapté et interprété par Xavier Béja, mis en scène de Michel Cochet - au festival d'Avignon jusqu'au 30 juillet, dans le cadre de la programmation "off".