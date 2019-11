Jeanne Cherhal, Izïa, Skip the Use : le festival Mythos de Rennes dévoile 11 premiers noms

Rennes, France

Il va y avoir du beau monde en 2020 sous le chapiteau du cabaret botanique du festival "Mythos" à Rennes. Les organisateurs viennent de dévoiler les premiers noms des artistes qui participeront à cette nouvelle édition qui se déroulera du 27 mars au 5 avril dans la capitale bretonne.

Dès le 27 mars, l'ambiance sera chaude sous le chapiteau avec le rock anglais de Skip the Use. Le groupe a fait sensation cet été au festival du Roi Arthur. Le 29 mars, place au funk du saxophoniste Maceo Parker. Le même soir, le rappeur Kery James, dans l'actualité ces dernières semaines avec son film "Banlieusards" sera également à l'affiche du festival.

Mardi 31 mars, la chanteuse et comédiene Izïa, fille de Jacques Higelin viendra présentera les titres de son nouvel album "Citadelle". Le lendemain, le public voyagera grâce aux airs envoûtants de la Caribéenne Calypso Rose. Le même soir, il pourra applaudir la chanteuse Ayo, révélée au public en 2006 avec le tube "Down on my knees".

La chanson française ne sera pas en reste avec la présence de Jeanne Cherhal le 2 avril. Le lendemain, les cinq membres de La Maison Tellier seront sur eux sur la scène du Pôle sud à Chartres-de-Bretagne. Le 4 avril, le chanteur Nosfell emmènera les Rennais dans son univers onirique.

Pour sa dernière soirée d’ouverture, le chapiteau accueillera la musique électronique, folk et pop du groupe américain CocoRosie et le collectif jamaïcain Inna de Yard.

La billetterie ouvre ce jeudi 7 novembre sur le site du festival Mythos.