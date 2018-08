La maison natale de Jeanne d’Arc est l’un des sites culturels les plus visités de Vosges avec plus de 20 mille visites chaque année. Le personnage attire les touristes, notamment les japonais, car la vosgienne a inspiré des auteurs de mangas réputés.

Domrémy-la-Pucelle, France

Avec 22 à 25000 visiteurs chaque année, la maison natale de Jeanne d’Arc, dans le village de Domrémy-la-Pucelle près de Neufchâteau, est l’un des sites culturels les plus visités dans les Vosges avec l’amphithéâtre romain de Grand, le musée de l’Imagerie d’Epinal et la forteresse médiévale de Châtel-sur-Moselle.

Ce week-end à Domrémy, les visiteurs ont pu découvrir des ateliers de l’époque médiévale : on bat monnaie, on s’initie à la calligraphie et les enfants ont pu monter en haut des mâts d'un bateau pirate pour observer le paysage. Un site qui attire les touristes étrangers, notamment les japonais, car Jeanne d’Arc inspire des auteurs de mangas depuis de nombreuses années !

Prochain événement de taille : les journées du patrimoine les 15 et 16 septembre 2018 à Domrémy-la-Pucelle avec la projection en avant-première d’un film d’animation consacré à Jeanne d’Arc, "The legend of Joan of Arc" en présence du réalisateur américain, Steven Ritz-Barr.