Un documentaire de France 3 Centre-Val de Loire au plus près de celles qui incarnent Jeanne d'Arc à Orléans

France 3 Centre-Val de Loire diffuse ce lundi à 22h50 un documentaire intitulé "Jeanne d'Arc, c'est moi"*, réalisé par Xavier Naizet, par ailleurs journaliste pour la chaîne publique régionale. Il a suivi pendant plus d'un an et demi, Raphaëlle Camphuis, la jeune fille choisie pour figurer Jeanne d'Arc lors des fêtes johanniques 2020 à Orléans, finalement annulées, et s'est immergé dans les coulisses de cet événement orléanais multi-séculaire. Le documentaire donne aussi la parole à "d'anciennes Jeanne" orléanaises (dont Annick Dupont, qui a incarné Jeanne en 1945).

Au début du film, la caméra capte des scènes de la réunion du comité de sélection (en Mairie d'Orléans) chargée de désigner la jeune orléanaise qui sera Jeanne en 2020. Rappelons que, chaque année depuis 1947, une jeune orléanaise qui doit obligatoirement habiter la ville (ou une commune limitrophe) depuis plus de dix ans, être catholique pratiquante et justifier d’engagements associatifs au service des autres est sélectionnée pour figurer Jeanne (notamment lors du défilé du 8 mai, sur son cheval et en armure).

Jeanne et ses pages (dans le film) © Radio France - A. Denéchère

"L'idée c'est de vivre ce que c'est que de représenter Jeanne d'Arc, de l'intérieur. Il y a les fêtes solennelles, populaires, religieuses, militaires, que tout le monde connaît, mais on ne sait pas forcément ce que c'est d'être Jeanne, donc l'idée c'était de le montrer, de montrer la dimension intérieure, les moments de recueillement, de questionnements", explique Xavier Naizet

Capture d'écran du documentaire : ici, Bénédicte Baranger, présidente d'Orléans Jeanne d'Arc, Olivier Carré (alors maire d'Orléans), le colonel Stanislas Michel (alors délégué militaire départemental dans le Loiret) © Radio France - A. Denéchère

Xavier Naizet suit donc la jeune Raphaëlle Camphuis, aujourd'hui étudiante en région parisienne, mais qui est alors lycéenne à Orléans. Nous voilà avec elle, dans sa maison familiale, en train d'apprendre à monter à cheval, marcher avec une armure, échanger (très régulièrement) avec Bénédicte Baranger, la présidente du comité Orléans Jeanne d'Arc, répondre à la presse locale, partir en pèlerinage sur les traces de Jeanne à Domrémi...etc... et hésiter longuement lorsque, après l'annulation des Fêtes 2020 pour cause d'épidémie de Covid-19, elle doit décider si elle souhaite être la Jeanne 2021. Finalement, elle dira oui, et le documentaire sera "prolongé" d'un an, jusqu'aux fêtes organisées en mai dernier (à huis clos, et sans défilé en ville).

Xavier Naizet, réalisateur du documentaire de France 3 Centre-Val de Loire "Jeanne d'Arc, c'est moi" © Radio France - Antoine Denéchère

On découvre une jeune fille bien dans son époque et dans sa peau, qui, d'une certaine manière, "crève l'écran". Comme l'explique Xavier Naizet, réalisateur du documentaire : "peut-être qu'elle va intéresser des directeurs de castings pour d'autres "rôles", je n'en sais rien", sourit-il, "la difficulté pour moi, c'était d'avoir un personnage principal de mon film que je n'allais pas choisir puisqu'évidemment je ne fais pas partie du comité de désignation. Les gens du comité de désignation, et la présidente d'Orléans Jeanne d'Arc Bénédicte Baranger, savaient qu'on faisait le film, mais ils ne l'ont pas choisie particulièrement vivante pour ça. Mais c'est vrai que 2020 devait être une année particulière avec beaucoup plus de cérémonies que d'habitues en raison du centenaire de la canonisation et de la loi de 1920 qui fait de Jeanne une héroïne de la République et ils ont fait en sorte d'avoir un Jeanne solide, qui avait une forte personnalité, et ça, ça profite vraiment au film."

* film en replay pendant trente jours, après la diffusion ce lundi soir sur France 3 Centre-Val de Loire