Jeanne d'Arc : des bords de Loire au bûcher de Rouen

Pour la première fois cette année, la jeune fille qui figure Jeanne à Orléans, est invitée aux Fêtes Jeanne d'Arc de Rouen. Elle participera ce samedi à la messe et à tous les rendez vous qui commémorent la mort de la Pucelle sur le bûcher, le 30 mai 1431.

Orléans, France

Blandine Veillon, la lycéenne qui figurait Jeanne cette année aux Fêtes Johanniques d'Orléans, va participer ce samedi aux Fêtes Jeanne d'Arc de Rouen. Elle sera plus qu'une invitée : " Je serai de nouveau Jeanne comme à Orléans". L'invitation lui a été adressée par le comité rouennais d'hommage à Jeanne d'Arc. Depuis quelques années, il cherche à relancer les commémorations autour de la mort de Jeanne.

Blandine Veillon devant l'hôtel Groslot d'Orléans © Radio France - Anne Oger

" Rouen, c'est aussi le début de la nouvelle vie de Jeanne dans le ciel"

Ce samedi, Blandine Veillon va donc assister, avec ses 2 pages, à toutes les cérémonies officielles des Fêtes de Rouen : la messe et surtout le cortège de la Place du Vieux Marché à l'Abbatiale Saint Ouen de Rouen. " Je ne serai pas en armure mais j'aurai la tenue rouge que je porte aussi à Orléans pour certains événements". Blandine Veillon, qui était déjà passée par Rouen dans le cadre de son pèlerinage avant les fêtes, connait bien l'histoire de Jeanne d'Arc et de sa fin brutale à Rouen. "Je sais bien que ce ne sera pas la même ambiance qu'à Orléans . Mais, Rouen, c'est aussi le début de la nouvelle vie de Jeanne dans le ciel."

Présentation des Fêtes de Rouen avec affiche - @Comité rouennais d'Hommage à Jeanne d'Arc

Une fierté aussi pour Orléans

Cette participation de la Jeanne orléanaise aux Fêtes de Rouen est aussi une fierté pour l'Association Orléans Jeanne d'Arc. " Ils ne sont pas allés chercher la Jeanne de Reims ou de Compiègne. C'est bien la preuve que nos Fêtes orléanaises sont connues et reconnues" se félicite Bénédicte Baranger, la présidente de l'Association. Elle sera, elle aussi à Rouen, ce samedi pour participer à l’événement. " Nous ne sommes pas en concurrence avec Rouen. Eux, c'est vrai, ils ont le musée sur Jeanne d'Arc et nous, on a la Jeanne. C'est finalement complémentaire".