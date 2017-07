Jeanne Moreau est morte à l'âge de 89 ans

La comédienne et chanteuse Jeanne Moreau est décédée, à l'âge de 89 ans, a annoncé son agent ce lundi.

Jeanne Moreau est morte. Elle avait 89 ans. Son agent a annoncé son décès, ce lundi matin. Elle a été retrouvée décédée à son domicile parisien, tôt lundi matin, par sa femme de ménage. Comédienne emblématique du cinéma français depuis les années 50, sa dernière apparition remonte à 2015 dans le film "Le talent de mes amis" d'Alex Lutz. Egalement chanteuse, elle a sorti plusieurs albums dont le dernier, en 2010, était une collaboration avec Etienne Daho, "Le condamné à mort".

Née le 23 janvier 1928 à Paris, c'est au théâtre qu'elle a débuté, comme auditrice à la Comédie-Française dès 1947, puis pensionnaire. Elle participe la même année au tout premier festival d'Avignon. Ce n'est qu'au début des années 1950 qu'elle fait ses débuts au cinéma, dans Touchez pas au grisbi et La Reine Margot notamment en 1954.

Ses rôles les plus marquants, elle les joue dans les années 60 et 70 : pour Truffaut elle incarne Catherine dans Jules et Jim, et s'y révèle également en tant que chanteuse avec Le Tourbillon de la vie. Elle joue aussi devant les caméras d'Orson Welles, Luis Buñuel, Louis Malle ou encore Jacques Demy dans La Baie des Anges.

Dans les années 90, elle joue pour Luc Besson dans Nikita. A la télévision, l'un de ses derniers grands rôles est celui de Mahaut d'Artois dans la saga Les Rois Maudits réalisée par Josée Dayan en 2005.

A la fin des années 70, elle s'essaie également à la réalisation avec deux films, "La lumière" en 1976 et "L'adolescente" en 1979. Seule comédienne à avoir présidé deux fois, en 1975 et 1995, le jury du Festival de Cannes, elle est aussi la première femme à avoir été élue à l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, en l'an 2000.

Tout au long de sa carrière, de nombreux hommages lui ont été rendus : elle a reçu deux fois un César d'honneur, en 1995 et en 2008, ainsi qu'un Oscar d'honneur en 1998. En 1995 également, le Festival de Cannes lui avait rendu hommage en invitant Vanessa Paradis à reprendre avec elle Le Tourbillon de la Vie, sur scène.