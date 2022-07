Jeannie Longo en Creuse pour les championnats de France Masters de cyclisme sur route

Crocq va doubler voire tripler de volume. La commune de 400 habitants du sud-est de la Creuse accueille à partir de ce vendredi 22 juillet les championnats de France Masters de cyclisme sur route. C'est une grande première en Creuse. Jusqu'à dimanche, la compétition réunit 800 coureurs amateurs de plus de trente ans, dont Jeannie Longo, la championne de 63 ans. Cette légende du cyclisme français est la plus titrée de l'histoire, au niveau national et mondial.

"C'était un phénomène comme Poulidor dans le temps !", sourit un habitant. "C'est pas tous les jours qu'on voit ça à Crocq, c'est un emblème du vélo féminin", s'enthousiasme un jeune de la commune. L’an dernier, Jeannie Longo avait remporté le titre du contre la montre dans la catégorie des 60-64 ans.

Palmarès exceptionnel pour une femme exceptionnelle

Jeannie Longo est partie vendredi à 10h08 pour le contre-la-montre individuel. Départ sur la route de la Courtine au-dessus du terrain de foot. Vous avez une chance de l'apercevoir en pleine action dans les deux ou trois derniers kilomètres avant l'arrivée, car il y a une "jolie bosse", conseille le maire Jean-Luc Pierron. "Si elle remporte la course en individuel et la course en ligne à Crocq, ce serait son 63e et son 64e titre national : un palmarès exceptionnel pour une femme exceptionnelle !"

En 39 minutes et 18 secondes pour parcourir 23,6 km, Jeannie Longo est première de sa catégorie des plus de 60 ans et septième au scratch après la première épreuve de contre-la-montre individuel vendredi matin. Une petite centaine de personnes l'ont accueillie à l'arrivée.

Le stade de foot transformé en terrain de camping

La compétition réunit 150 bénévoles, dont une centaine de signaleurs. Aux manettes ? Le comité départemental FFC de la Creuse FFC et le Cercle Cycliste Mainsat-Évaux, ainsi que le comité des fêtes et les associations de Crocq. L'événement est préparé depuis sept mois. Ces derniers jours, les bénévoles ont balisé et sécurisé le parcours.

La municipalité a aussi transformé le stade de foot en terrain de camping géant pour accueillir cent à cent-cinquante camping-cars. Les vestiaires deviennent des blocs sanitaires et des chapiteaux sont montés pour la restauration. Les gîtes et les chambres d'hôte sont presque tous complets à 40km à la ronde. L'an dernier, en plus des coureurs, les championnats de France masters à Lignac ont réuni entre 500 et 1.000 spectateurs par jour.

Au programme

Les Championnats de France sur route Masters FFC comprennent trois épreuves. Quarante titres de "champion de France" seront attribués.

VENDREDI 22 JUILLET

9h30-10h20 : CLM Individuel Femmes

13h-16h : CLM Individuel Hommes

16h10-16h40 : CLM par équipes Femmes

18h : Cérémonie protocolaire, CLM individuel Hommes et CLM équipes Femmes.

SAMEDI 23 JUILLET

9h-10h30 : CLM par équipes Hommes

11h30 : Cérémonie protocolaire CLM par équipes Hommes

14h à 14h40 : Epreuves en ligne Femmes -Parcours de 15.450km

18h : Cérémonie protocolaire pour l'ensemble des catégories.

DIMANCHE 24 JUILLET

7h30 à 14h25 : Epreuves en ligne Hommes- Parcours de 15.450km

18h : Cérémonie protocolaire pour l'ensemble des catégories de la journée.