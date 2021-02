Jérémy Frérot : chanteur, entrepreneur et ambassadeur de Surfrider Foundation

Dans son nouvel album, Meilleure Vie, sorti ce vendredi 19 février, Jérémy Frérot revient sur des thèmes qui lui sont chers : la famille, l’amour, les amis mais aussi l’environnement. Ce que nous allons laisser à nos enfants, il en parle dans une chanson adressée à son fils, J’ai la mer.

Impliqué pour préserver l’environnement, ambassadeur de Surfrider Foundation depuis 2019, Jérémy Frérot a décidé de créer un espace de vie et de partage sur le Bassin d’Arcachon. Il lance avec des amis, lors du premier confinement, Le Pestacle, un bar à vins et pizza au feu de bois installé sur le port de la Teste-de-Buch.

Le Pestacle : bar à vins et feu de bois, créé par Jérémy Frérot et ses amis

Ce sont des choses qui me passionnent, qui me tiennent à cœur. L’écologie on ne peut plus passer à côté