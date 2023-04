Jérémy Lopez de la Comédie Française est Max Linder à Nice

loading

Un génie oublié

Voilà une histoire qui glace le sang : un matin de Toussaint en 1925, le suicide de Max Linder, un pionnier du cinéma.

Max était un peu comme un petit Mozart du cinéma, il a révolutionné la manière de jouer en introduisant la nuance psychologique, au lieu des grimaces et des gesticulations hystériques de l'époque. Tout le monde a appris grâce à lui comment mettre en scène la lumière sur la pellicule. Mais voilà, après sa mort, il a été oublié et la plupart de ses films ont été détruits. Max a payé le prix de sa mort deux fois !

ⓘ Publicité

Jérémy Lopez ressuscite Max Linder

Jérémy Lopez, de la Comédie Française, est sur scène pour incarner Max Linder. Une scène de théâtre pour réparer poétiquement cette injustice et rendre hommage à Max Linder. Il est certain que le spectacle sera émouvant, et nous en apprendra plus sur ce génie méconnu du cinéma.

Découvrir Max à Nice

Il y a plusieurs représentations : mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 avril à 20h et samedi 8 avril à 15h au théâtre des Franciscains dans le Vieux-Nice.

Plus d'infos