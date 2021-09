"Décalée, étonnante, contemporaine" : le directeur d'Équinoxe à Châteauroux présente la nouvelle saison

C'est parti pour une nouvelle saison remplie de découvertes culturelles à Équinoxe ! La Scène nationale de Châteauroux dévoile son programme de l'année, ce vendredi 10 septembre. "La nouvelle saison démarre plutôt bien, s'enthousiasme Jérôme Montchal, le directeur d'Équinoxe, invité de France Bleu Berry. C'est plutôt une bonne surprise parce qu'on sait qu'au niveau national, les résultats ne sont pas éblouissants pour l'instant. Mais à Châteauroux, on sent que nos fidèles sont vraiment là, on sent que la sauce prend".

Entre 600 et 700 personnes se sont déjà abonnées, deux semaines après l'ouverture de la billetterie pour la saison. "L'année dernière, qui était une saison bizarre, on était environ à 1.000 abonnés, ce qui était une basse saison, poursuit-il. Mais on retrouve donc déjà le niveau de l'année dernière et on va retrouver assez rapidement, je pense, des niveaux antérieurs".

Près de 70 spectacles au programme cette année

Pendant cette nouvelle saison, près de 70 spectacles seront proposés, contre une cinquantaine habituellement. "On a besoin de retrouver le théâtre, estime Jérôme Montchal. Je voulais qu'il y en ait pour tous les goûts, tous les prix, tous les âges". Il évoque notamment "des spectacles plutôt destinés aux 20-40 ans". C'est le cas du "grand choc de l'année, un spectacle qui fait un buzz incroyable en France et à l'étranger" : Room with a view avec le Ballet national de Marseille (le 24 février 2022 à Châteauroux).

Le thème de cette saison résonne particulièrement bien en ce moment : les Nouveaux mondes. "On parlait du jour d'après, explique-t-il. C'est quoi le monde d'après ? Un nouveau monde, un monde ancien recomposé ? J'ai parié que les gens auraient peut-être envie d'autre chose et donc on leur propose d'autres territoires culturels à découvrir".

Un nouveau monde qui fait également "écho au passé américain de Châteauroux, poursuit le directeur d'Équinoxe. C'est pour ça qu'on a invité pas mal de musiciens qui viennent des États-Unis et de circassiens du Brésil". Il parle aussi de la Symphonie du nouveau monde, avec Alexandre Kantorow, Aziz Shokhakimov et l'Orchestre national des Pays de la Loire (le 17 octobre 2021). Jérôme Montchal s'enthousiasme également de "propositions en cirque qui sont très décalées, très étonnantes, très contemporaines".

Pour les mélomanes, il recommande le concert de Awa Ly (le 10 novembre 2021). À noter également, les représentations de Jeanne Added (le 27 novembre 2021) ou bien Nesrine (le 1er avril 2022).

Une "grande fête" ce vendredi soir pour présenter la saison

Pour présenter cette nouvelle saison, une soirée gratuite est organisée ce vendredi à Châteauroux. "Une grande fête, une grande mezze, explique Jérôme Montchal. On picore un peu ce qu'on veut. Tout est sur la table et on se sert". Au programme : des animations sur le parvis, un spectacle de danse au couvent des Cordeliers, une fausse conférence absurde, un buffet partagé et un "concert dansable" sur des airs de Madonna !