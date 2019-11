JEU WEB - Gagnez vos places pour la comédie Cuisine et dépendances à Tarbes

Tarbes, France

Vous avez envie de rire et de vous détendre ? France Bleu Béarn vous offre vos places pour la comédie Cuisine et dépendance au théâtre Les Nouveautés à Tarbes vendredi 8 novembre à 20h30. Cuisine et dépendance est une pièce d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri.

L'histoire de la pièce

Jacques et Martine est couple apparemment sans histoire. Ils accueillent de vieux amis qu’ils n’ont pas revus depuis dix ans. Ils ont organisé un dîner en l’honneur du mari de Charlotte, devenu présentateur-vedette à la télévision, en compagnie de Georges, un autre ami, et de Fred, l’envahissant frère de Martine. Au cours de la soirée, la tension monte, la présence de celui qui a réussi déchaîne admiration, envie, jalousie et agressivité. Tout cela est vu de la cuisine, où les convives viennent tour à tour se livrer, se plaindre et s’expliquer. Fous rires garantis !

La comédie Cuisine et dépendance a été récompensée par quatre Molières dont celui de la meilleure pièce du théâtre privé.

Pour gagner vos places, inscrivez-vous