JEU WEB - Gagnez vos places pour la pièce La Légende d'une vie avec Macha Méril à Biarritz

Biarritz, France

Sur scène, vous retrouverez notamment Macha Méril et Natalie Dessay.

L'histoire de la pièce

Friedrich Franck est un jeune auteur écrasé par l’image d’artiste de son père. Il découvre, grâce à l’arrivée d’un "souvenir du passé", Maria (Macha Méril), que l’histoire de son père a été traversée d’amours et de haines, de pauvreté et de succès. De quoi pouvoir enfin échapper à son avenir trop dangereusement glorieux. Les méandres des liens qui unissent les pères et leurs fils sont au cœur de cette histoire mais également l’affrontement entre les deux femmes qui ont partagé la vie du grand homme. Un grand moment de théâtre classique par des interprètes remarquables.

