JEU WEB - Gagnez vos places pour le concert de HK à Mourenx

Mourenx, France

HK est en concert à Mourenx, Salle Louis Blazy, samedi 23 novembre à 20h. Il devait terminer sa tournée en septembre. Il a finalement accepté l'invitation de Mourenx et a ajouté une dernière date à sa tournée. Ce concert marque ses dix ans de carrière. Dix années et déjà des chansons devenues des grands classiques : "On lâche rien", "Sans haine, sans armes et sans violence", "Ce soir nous irons au bal"," Indignez-vous" ...

HK fait partie des artistes qu'il faut voir et entendre en concert. Son énergie ont séduit les plus grandes scènes en France et au-delà. Ses chansons sont un hymne à la fraternité et à la solidarité et donne envie de danser.

Cette soirée de concert à Mourenx devrait donc rassembler plusieurs générations et proposer un voyage émouvant et festif, joyeux et engagé. Une chose est sûre, le public béarnais "ne lâchera rien".

