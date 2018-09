La Française des Jeux (FDJ) a annoncé jeudi qu'elle allait relancer le "Morpion", l'un de ses jeux de grattage les plus emblématiques au prix de 50 centimes d'euro pour un gain maximal de 500 euros. Le jeu était absent des présentoirs depuis deux ans.

"Si tu gagnes du blé...Tu m'emmènes en soirée". C'est avec ce slogan décalé que la Française des Jeux (FDJ) a choisi de relancer l'un de ses jeux à gratter emblématiques : le "Morpion".

Depuis ce jeudi, "plus de 100 millions de tickets éphémères" sont disponibles "dans les 30.800 points de vente FDJ et en ligne sur Fdj.fr" a indiqué la société dans un communiqué.

Prix du ticket : 50 centimes d'euro. Les joueurs peuvent gagner jusqu'à 500 euros et selon la FDJ, le joueur a une chance sur 4,39 de remporter un lot avec ce jeu.

Plus d'un Français sur deux (55%) connaissent le jeu

Lancé en 1994, le "Morpion" avait été suspendu une première fois en 2012 et de nouveau en 2016. Selon la FDJ, 3,2 milliards de tickets avaient été vendus et plus d'un Français sur deux (55%) connaissent le jeu dont le principe est simple : si le joueur découvre trois O ou trois X alignés horizontalement, verticalement ou en diagonale, il remporte un gain.

En relançant le "Morpion", la FDJ, dont la privatisation est en débat à l'Assemblée nationale, veut renforcer "l'offre de jeu à mises modérées". Cette gamme de jeux à mises en-dessous de 3 euros a atteint 7,4 milliards d'euros de mises en 2017 (+8% par rapport à l'année précédente).