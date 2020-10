Jeux olympiques 2024 : 6 centres retenus dans les Landes pour accueillir les athlètes étrangers

La liste officielle des 619 sites retenus pour accueillir les Centres de préparation aux Jeux Olympiques 2024 a été dévoilée ce lundi. On compte 50 centres de préparation pour les athlètes en Nouvelle-Aquitaine, dont 6 dans les Landes : deux à Mont-de-Marsan, Dax, Soustons, Capbreton et Hagetmau.

Les Landes vont accueillir les athlètes étrangers en préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ! La liste des Centres de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques a été dévoilée ce lundi matin. On compte 619 centres en France, dont 6 dans les Landes : 2 sur Mont-de-Marsan, au Stade Guy Boniface, et sur le parquet François Mitterrand, mais aussi à aussi Dax, Capbreton, Soustons et Hagetmau.

Les sites sélectionnés, labellisés Terre de jeux 2024, peuvent chacun recevoir une ou plusieurs disciplines. Du côté de Mont-de-Marsan, ce sera le rugby à 7 et le basket. Pour Dax, ce sera l'escrime, le Handball à Capbreton, l'aviron et le judo à Soustons. Le centre sportif de la Cité Verte à Hagetmau proposera, entre autres, du badminton , du football, ou encore de la gymnastique. Vous pouvez retrouver sur cette carte le détail des disciplines par commune.

Equipement sportif, logement, restauration...

Tous ces centres possèdent des équipements sportifs de qualité, des logements à proximité pour les sportifs, des restaurants et un accès facile et direct aux hôpitaux ou centre de soin. Le Centre Européen de Rééducation du Sportif (CERS) de Capbreton, par exemple, est un atout particulier pour attirer les sportifs de haut niveau. En effet, les délégations étrangères ont besoin de disposer, sur le territoire français, de centres de préparation appropriés à leurs sports et disciplines, afin que leurs athlètes puissent s’entrainer dans les meilleures conditions pendant les quatre années précédant les Jeux Olympiques.

Une aubaine pour les communes landaises qui espèrent être choisies à l'étranger

Concrètement, les équipes étrangères vont recevoir un grand catalogue avec tous les centres français. Ils pourront, s'ils le souhaitent, se rendre dans un des centres landais sélectionnés pour leur préparation aux Jeux Olympiques. La délégation étrangère sera accueillie dans un des 6 centres. Ils peuvent parfois faire le déplacement à plus de 400 personnes.

L'idée c'est de les recevoir le mieux possible, pour fidéliser certaines équipes - Michel Leseignoux, président du comité olympique départemental

Les athlètes pourront d'entraîner plusieurs semaines dans le centre. "L'idée c'est de les recevoir le mieux possible, pour fidéliser certaines équipes", explique Michel Leseignoux, président du Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes. Du côté des communes, c'est une vraie aubaine pour attirer des touristes. Certains entrainements se feront en public, une manière pour la maire d'Hagetmau, Pascale Réquéna de mettre en valeur sa commune : "On est très fière, c'est une première étape franchie, on espère désormais être choisi par une délégation !"

À noter tout de même, ce n'est pas parce que ces centres sont sélectionnés qu'ils recevront forcément des équipes étrangères. Les délégations étrangères reçoivent le catalogue avec tous les centres disponibles. Ils choisissent ensuite où ils veulent se rendre.