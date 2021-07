PHOTOS-VIDEOS / Jeux Olympiques : Découvrez nos19 seigneurs des anneaux azuréens en forme...olympiques

Les Jeux de Tokyo démarrent le vendredi 23 juillet et nous avons 19 athlètes azuréens qualifiés.

Samir Aït-Saïd (Gymnaste) porte-drapeau

Gymnaste au club d’Antibes. Le gymnaste a été désigné porte-drapeau pour les Jeux olympiques de Tokyo.

On attendait Renaud Lavillenie ou Florent Manaudou mais c'est finalement notre azuréen Samir Ait Said qui portera le drapeau français en compagnie de son amie Clarisse Agbegnenou pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux.

Le grand public a malheureusement appris à connaître notre sportif de 31 ans avec les images des Jeux de Rio 2016 lorsque, au saut de cheval. Il voyait sa jambe le lâcher sur une réception anodine.

Loris Frasca (Gymnaste)

L'antibois Loris Frasca a déjà remporté plusieurs titres, comme la médaille d'or au saut avec le score de 14,825. En juin 2019, il devient champion de France du concours général.

Loris Frasca © Maxppp - DANIEL KOPATSCH

Alexandre Ayache (Equitation)

Alexandre Ayache vit à lantosque, c'est un cavalier de dressage qualifié pour les JO de Tokyo, malheureusement ce champion a vu ses installations sinistrées par le passage de la tempête Alex.

Jean Quiquampoix (Tir au Pistolet)

Cet antibois Jean Quiquampoix est né le 3 novembre 1995. C'est un tireur sportif français évoluant dans la discipline pistolet vitesse 25m. Il est vice champion olympique aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. A de nombreuses reprises, il remporte des compétitions internationales. Il est pré-qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Jean QUIQUAMPOIX © Maxppp - N VALLAURI

Rouguy Diallo (Athlétisme)

La niçoise, Rouguy Diallo, décroche la médaille de bronze des Championnats d'Europe espoirs de Bydgoszcz avec un saut à 13,99 m. Cette performance est toutefois une déception pour l'athlète qui était venue pour glaner la médaille d'or. Le 8 août 2018, en qualifications des championnats d'Europe de Berlin, Rouguy Diallo porte son record à 14,31 m (- 0,1 m/s) et se qualifie pour la finale. Elle termine 8e avec 14,08 m7.Le 3 mars 2019, elle termine 7e des championnats d'Europe en salle de Glasgow avec 14,18 m8.

Rouguy DIALLO © Maxppp - Matthieu Tourault - STADION-ACTU

Valentin Lavillenie (Athlétisme)

Né le 16 juillet 1991, il est spécialiste du saut à la perche. Il est le frère cadet de Renaud Lavillenie, ancien recordman du monde de saut à la perche. Il est notamment vice-champion d'Europe en salle en 2021. Le 14 août 2020, alors qu'il était censé reprendre la compétition au Meeting Herculis de Monaco, Valentin Lavillenie est testé positif au COVID-19

Valentin Lavillenie © Maxppp - Andrzej Grygiel

Élodie Ravera-Scaramozzino (Aviron)

Élodie Ravera-Scaramozzino est née le 19 septembre 1995 à Nice. C'est une rameuse d'aviron. En septembre 2015, elle se qualifie avec Hélène Lefebvre pour l'épreuve de deux de couple des Jeux olympiques d'été de 2016. Elles terminent 5e de l'épreuve lors des Jeux. Le 4 août 2018, elle devient championne d'Europe du deux de couple en compagnie d'Hélène Lefebvre.

Elodie Ravera-Scaramozzino - ROBERT PERRY

Mourad Aliev (Boxe)

Ce désormais niçois arrive en tant que réfugié politique en France, à Ronchin, à l’âge de six ans. Il est naturalisé français après ses 18 ans. Il intègre alors l'INSEP et participe à sa première compétition internationale sous les couleurs de la France lors des Jeux européens de Minsk en 20192, et remporte la médaille d'argent dans la catégorie des super-lourds.

Romain Langasque (Golf)

Romain Langasque est né le 18 mai 1995. C'est un golfeur français né à Cabris chez nous, dans les Alpes-Maritimes. Vainqueur du championnat de golf amateur de Grande-Bretagne messieurs 2015, il est invité l'année suivante à disputer son premier Masters d'Augusta, devenant le premier joueur amateur français et le troisième joueur français seulement (après Jean Van de Velde en 2000 et Thomas Levet en 2002) à franchir le cut de ce tournoi.

Romain Langasque © Maxppp - AIex Todd / Avalon

Jordan Pothain (Natation)

Jordan Pothain est né le 14 octobre 1994 à Échirolles. Il intègre l'équipe de France de natation en mai 2015. Il participe ensuite aux Championnats du monde de Kazan en tant que membre du relais 4 × 200 mètres nage libre.

Le 6 août 2016, lors des séries des Jeux olympiques de Rio de Janeiro du 400 mètres nage libre, il parvient à se qualifier pour la finale en 3 min 45 s 43, battant ainsi son record personnel sur la distance de plus de 2 secondes9. Huitième de la finale, son temps est moins bon : 3 min 49 s 07

Lors des championnats d'Europe 2018 à Glasgow, une forme d'arythmie est détectée, révélant la maladie de Bouveret. Début septembre, il est opéré du cœur par endoscopie, mais celle-ci s'avère insuffisante et nécessite une nouvelle opération en fin d'année

Jordan Pothain © Maxppp - Laurent Lairys

Charlotte Bonnet (Natation)

Notre niçoise Charlotte Bonnet fait ses débuts internationaux en 2012, où à 17 ans, elle décroche une médaille de bronze aux Jeux olympiques sur le 4 x 200 m nage libre avec ses compatriote Camille Muffat, Ophélie Étienne et Coralie Balmy.

L'année suivante, aux Championnats du monde de Barcelone, elle remporte une nouvelle médaille de bronze sur le relais 4 x 200 m nage libre. Elle nage aussi le 200 m nage libre qu'elle termine à la 8e de la finale et le 100 m nage libre où elle ne dépasse pas le stade des séries. Le 25 mai 2017, Charlotte Bonnet remporte la finale du 200 m nage libre avec un temps de 1 min 55 s 80, troisième meilleure marque mondiale de l'année.

Fantine Lesaffre (Natation)

Fantine Lesaffre, remporte l'argent du 200 mètres dos, du 200 mètres quatre nages et du 400 mètres quatre nages ainsi que le bronze du 400 mètres nage libre. Elle ne réussit cependant pas les temps nécessaires à une qualification directe pour ces Jeux. Elle est repêchée la semaine suivante pour disputer une épreuve individuelle en raison de sa performance au 400 mètres quatre nages.

Après deux années au Stade de Vanves, elle rejoint en septembre 2020 le Cercle des nageurs d'Antibes. Une décision qui s'inscrit dans l'objectif de Fantine Lesaffre de réussir une grande performance aux JO 2024 à Paris.

Fantine Lesaffre © Maxppp - Laurent Lairys

Charles Rihoux (Natation)

L’Ardennais de l’Olympic Nice natation Charles Rihoux a 23 ans. Il va avoir le bonheur de s’envoler pour le Japon, cet été, afin de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo. En terminant 2e de la finale du 100 mètres nage libre des championnats de France Élites, vendredi soir, il a décroché son billet pour le relais 4 x100 mètres.

Charles Rihoux © Maxppp - Eric Ottino

Kevin Tillie (Volley)

Kévin Tillie, né le 2 novembre 1990 à Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, est un joueur international français de volley-ball. Il mesure 1,98 m et joue réceptionneur-attaquant. Il totalise 78 sélections en équipe de France1. C'est le fils de Laurent Tillie, ancien joueur international français de volley-ball et finaliste de la ligue mondiale en 2006, aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France.

Kevin Tillie © Maxppp - CLEMENS BILAN

Laurent Tillie (Volley)

Laurent Tillie, est un ancien joueur de volley-ball français, entraîneur de l'équipe de France depuis 2012. Il habite Cagnes-Sur-Mer. Une famille axé sur le sport puisque son père Guy est ancien international de volley, ses fils, Kim et Kévin sont joueurs professionnels, le premier en basket-ball, le second en volley-ball. Son dernier fils, Killian, est international en basket. Laurent Tilie connu pour sa combativité qui lui permet d'aller jouer dans le meilleur championnat du monde, en Italie. Depuis 2001, il est devenu entraîneur de l'AS Cannes Volley-Ball, club qu'il conduit au titre en 2005. Il a entraîné également l'équipe nationale tchèque. En juillet 2012, il succède à Philippe Blain en tant qu'entraîneur de l'équipe de France.

Laurent Tillie © Maxppp - Vincent Voegtlin

Gilles Simon (Tennis)

Le niçois Gilles Simon, est l'un des joueur français de tennis professionnel les plus connu. Vainqueur de quatorze tournois du circuit principal, il est l'un des Français les plus titrés. Le tournoi de Hambourg en 2011 est son titre le plus important. En 2008, il atteint les demi-finales aux Masters. Début 2009, il atteint la 6e place mondiale. En 2017, il remporte la Coupe Davis aux côtés de Julien Benneteau, Jérémy Chardy, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut, Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga.

Alizé Cornet (Tennis)

Elle aussi est une niçoise, Alizé Cornet est née le 22 janvier 1990. Elle a remporté neuf titres sur le circuit WTA (six en simple et trois en double) et obtenu comme meilleur classement une onzième place mondiale en 2009 (après avoir intégré le top 20 dès 2008). Elle a également remporté la coupe Hopman associée à Jo-Wilfried Tsonga en 2014. En 2019, elle remporte la Fed Cup avec l'équipe de France face à l'Australie en finale.

Fiona Ferro (Tennis)

Fiona Ferro est valbonnaise, elle est née le 12 mars 1997 et entame sa carrière professionnelle depuis 2012. À ce jour, elle compte deux titres en simple sur le circuit WTA. Elle est membre de l'équipe de France de Fed Cup depuis 2019, année où l'équipe remporte la compétition

Fiona Ferro © Maxppp - JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Pierre Plihon (Tir à l'arc)

Pierre Jean Abel Plihon1, né le 29 octobre 1989 à Nice2, est un archer français spécialiste de l'arc classique ou recurve (type retenu pour les jeux olympiques). Le rang mondial plus élevé qu'il ait atteint est la cinquième position en septembre 2014, numéro 1 français

Article réalisé grâce à des extraits notamment Wikipedia, l'Equipe