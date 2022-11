Jeux Olympiques : la mascotte Phryge conçue en Normandie

On la voit partout depuis lundi. La mascotte officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, Phryge, en forme de bonnet phrygien comme son nom l'indique, est en partie made in Normandie. La société Gipsy Toys, basée à Ifs et leader français de la peluche, a décroché une partie de la conception de la mascotte. Si 80% de ces phryges seront produites en Chine pour des raisons d'économie, les organisateurs des JO français ont voulu marquer le coup en donnant la conception de la peluche, et la production des 20% restants, à des entreprises française, l'un bretonne, l'autre normande.

De la phryge 100% éco-responsable conçue made in Normandie

Gipsy Toys, qui compte une vingtaine de salariés, fête cette année ses quarante années d'existence. Ce sont un million de pièces qui vont être distribuées depuis l'agglomération caennaise : un porte-clé, un modèle assis mais qui peut se lever de 15cm, et un autre de 25 cm. Sandra Callahan, co- dirigeante de Gipsy Toys, travaille avec son mari sur le sujet depuis plusieurs années : "On n'osait pas y croire, on aime beaucoup les JO, on s'est dit ce serait incroyable si on pouvait faire la mascotte officielle (...) C'est très costaud, on a travaillé sur un gros dossier de présentation, et puis il y a 18 mois on a su que deux sociétés avaient été retenues. Chacune interprète les dessins à sa façon. Et nos mascottes ne seront pas forcément identiques".

Les Mascottes en forme de bonnet phrygien de Gipsy Boys © Radio France

La patronne de Gipsy Toys sait qu'il y a polémique sur le fait que ces peluches mascottes sont en grande partie produites en Chine. Toutes les peluches qu'elle a conçues sont d'ailleurs fabriquées en Chine avant d'être conditionnées à Ifs, mais dans une logique éco-responsable affirme-t-elle : "Nous on a décidé de prendre des matières issues de bouteilles 100% recyclées (...) Nous nous n'avons pas d'unité de production en France. En revanche on a essayé d'être les plus éco-responsables possibles".

La récompense d'une longue période de travail en secret

C'est en plein confinement que les deux patrons se sont lancés dans l'aventure. Le mari de Sandra, Stephen, explique qu'il a fallu beaucoup travailler pour imaginer ces peluches phrygiennes : "On est très contents après beaucoup de mois de travail, et sur les matières, et sur les positions, et sur les formes. Il faut trouver le juste équilibre dans les proportions pour rendre une peluche agréable pour les enfants et pour les adultes". Et travailler aussi dans la discrétion : "C'est très compliqué vu que tout le monde est très impliqué dans nos projets...Et là on avait un projet où on n'avait pas le droit d'en parler et de montrer les choses, sauf à un nombre de personnes très limitées, trois en l'occurrence. Je travaillais beaucoup de chez moi au début parce que ça prend beaucoup de place les peluches ! On ne pouvait pas le faire au bureau, sauf à s'enfermer dans le showroom avec des panneaux "défense d'entrer" sur la porte..."

Mais le résultat est là . Une commande d'un million de pièces dans un premier temps pour la PME d'une vingtaine de salariés et la fierté d'avoir participé malgré la polémique sur une fabrication en Chine de ces phryges.