Jeux paralympiques de Tokyo : à la découverte des athlètes marnais et ardennais

Les 16èmes Jeux paralympiques ont été officiellement ouverts ce mardi 24 août. Au total, 138 athlètes français vont tenter de décrocher une médaille olympique jusqu'au 5 septembre. Parmi eux : un athlète marnais, deux sportifs handisport ardennais et deux athlètes qui s'entraînent au Creps de Reims. France Bleu Champagne-Ardenne vous fait découvrir ces 5 athlètes de la région.

Lucas Créange (tennis de table adapté)

Le premier à entrer en lice, mercredi 25 août, est le rémois Lucas Créange en tennis de table sport adapté. A 28 ans, ce sont ses deuxièmes Jeux paralympiques après ceux de Rio en 2016. Et cette fois, le pongiste licencié à l'Olympique Rémois tennis de table (ORTT) espère ramener une médaille : "J'ai beaucoup d'ambition. Au moins aller chercher la médaille de bronze et pourquoi pas remporter l'or, affirmait-t-il avant son départ pour Tokyo.

"Je ne suis pas le favori, mais j'en fait partie. J'ai déjà battu tous mes adversaires au moins une fois, donc ça va se jouer au mental. Il faudra provoquer la réussite pour gagner, mais tout est possible" explique encore Lucas Créange qui sait que ses proches sont derrière lui : "les JO de Rio m'ont servi d'expérience, c'est un honneur pour moi de représenter mon pays, mon club".

Lucas Créange - France paralympique

Céline Gerny (para dressage)

L'ardennaise Céline Gerny disputera ses 3èmes Jeux paralympiques après Londres 2012 et Rio 2016 dans la catégorie du para dressage. Pour la cavalière âgée de 39 ans comme pour tous les autres athlètes, ces jeux Paralympiques seront différents en raison du Covid. Moins de temps sur place avec son cheval Rhapsodie, mais il y a eu une année de plus de préparation.

"J'ai eu un an supplémentaire pour m'y préparer après j'ai tiré bénéfice de cette année de report et je vais être plus performante cette année que ce que j'aurai pu être l'année dernière donc c'est pour moi c'est tout positif", souligne Céline Gerny qui entrera en lice le 26 août pour l'épreuve de para-dressage.

Céline Gerny et son cheval © Maxppp - PHOTOPQR/UNION DE REIMS TEAMSHOOT

Eddie Potdevin (paracanoë)

L'athlète carolomacérien Eddie Potdevin devra lui attendre le 2 septembre pour faire son entrée en compétition aux Jeux paralympique de Tokyo en para-canoë. En juin 2021, il a participé à la finale de l'Euro 2021 sur 200 mètres, à Poznan en Pologne. Et le voici désormais en quête de médaille olympique, lui qui a déjà deux médailles de bronze européenne et en Coupe du monde à son palmarès et pas moins de... 9 titres de champion de France.

Deux pensionnaires du Creps de Reims

A ces trois athlètes marnais et ardennais, s'ajoutent deux sportifs qui s'entraînent au Creps de Reims : Gloria Agblemagnon, 23 ans, en lancé de poids adapté, qui sera en piste dès le 29 août. Elle qui se prépare depuis 5 ans avec une seule idée dans la tête : décrocher une médaille. Et Charles-Antoine Kouakou, 23 ans, qui défendra ses chances en para athlétisme. Il sera aligné sur 400 mètres le 30 août.